Насмішка еволюції. Вчені виявили, що страх і огида підвищують кислотність шлунка

Дослідження демонструє, що наша шлункова активність посилюється, коли ми стикаємося з речами, від яких слід було б триматися подалі.

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Помічаєте в темряві тінь, серце починає прискорено битися в грудях, паніка піднімається, а думати ставати складно. У глибині виникає нудотне відчуття, що ось-ось станеться щось жахливе. І тепер дослідники припускають, що наша шлункова система справді готується до гіршого, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведено вченими з Римського університету Ла Сап'єнца і хоч воно все ще не пройшло рецензування, результати виявились дуже інтригувальні. Вчені виявили, що ця вісцеральна реакція на жах насправді більше ніж просто нерви, таким чином наша шлункова система насправді готується до гіршого.

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Дослідники вважають, що еволюція з якоїсь, поки що невідомої причини, вирішила, що найкраще, що вона може зробити в момент, коли ми відчуваємо страх чи огиду — знизити pH в кишечнику, щоб зробити його кислішим. Вчені вважають, що результати їхнього дослідження підтверджують гіпотези про те, що шлункова мережа відіграє важливу роль в емоційних реакціях організму.

Зазначимо, що почуття огиди, що виникає внизу живота, насправді не є чимось незвичайним. Якщо подивитися на інші дослідження, можна виявити, що люди часто пов'язують негативні емоції із шлунковою системою. На підтвердження цього вчені надають записи електричної активності м'язової стінки кишечника, які як і мозок, відбивають наші переживання страху і огиди.

У процесі дослідження вчені надали добровольцям ліки, які полегшують рефлюкс та нудоту, до того, як показати їм певні огидні кадри. Вчені виявили, що препарат значно впливає на те, чи відведуть реципієнти погляд, що є поширеною ознакою огиди.

Тепер дослідники відзначають, що наше тіло змушене посилювати шлункову активність, коли ми стикаємося з речами, від яких слід триматися подалі, і які викликають у нас почуття нудоти. Це відчуття стає частиною реакцію страх, що змушує нас діяти відповідно.

У новому дослідженні вчені зосередилися на маркері, що "викликає вирування в животі жаху", який раніше залишався недостатньо вивченим — внутрішньому середовищі шлунка. Тепер дослідники вважають, що мікроскопічні жителі шлунка насправді тісно пов'язані з розладами настрою, проте все ще залишається загадкою хімія, в якій вони перебувають у моменти огид і те, як вона змінюється під дією цього почуття.

Новий дослід очолила Джузеппіна Порчелло, вони з колегами використовували датчики, що проковтують, які здатні виміряти кислотність, температуру і тиск, коли вони проходять через травну систему реципієнтів. У експерименті взяли участь 31 здорові чоловіки, у яких не було виявлено будь-яких психологічних, неврологічних чи харчових розладів. Потім їх попросили проковтнути датчик та виміряли показники до початку експерименту.

Потім чоловіки взяли участь у чотирьох сеансах перегляду, де реципієнтам показали 9-секундні ролі з різними відтінками, зокрема:

огидні;

щасливі;

сумні;

лячні;

нейтрально-емоційні.

Далі чоловіків попросили заповнити спеціальні анкети, які розкривали, як реципієнти суб'єктивно ставилися до того чи іншого ролика. У той самий час датчики також записували реакції організму різні ролики.

Результати дослідження свідчать, що шлункові відчуття посилювалися під час страшних сцен, а під час перегляду огидних кліпів досягали свого максимуму. Також результати свідчать, що дихання ставало прискореним під час перегляду сумних сцен.

Датчики також зафіксували, що система травлення викидала в порожнину більше шлункової кислоти під час страшних і огидних роликів. Дослідники вважають, що подальші експерименти дозволять конкретизувати цей зв'язок між нашим мозком і шлунковою системою, а надалі можливо вирішити проблему розладів кишечника і травлення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, як страх може застрягти в мозку людини.