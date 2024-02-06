Циклопы, грифоны и даже великаны: мифы древних греков основаны на реальных окаменелостях

Исследователи объяснили, чем вдохновились древние народы придумывая мифических существ. Например, доисторические слоны, чьи окаменелые останки находили древние греки, вдохновили древних людей на создание мифа о гигантских одноглазых существах, которые назвали циклопами.

Древнегреческий поэт Гомер в своей "Одиссее" рассказывает о встрече главного героя Одиссея с циклопом Полифемом. Согласно легенде, Одиссей встретил ужасающее существо на острове Сицилия.

Ученые полагают, что в реальности мореплаватели, которые добрались до островов в Средиземноморье, могли обнаружить в пещерах черепа древних слонов с другими костями поблизости, что могло вдохновить на создание мифов об одноглазых монстрах-людоедах, пишет Discover Magazine.

"Любой, кто увидит череп слона, не сразу заметит глазницы, так как они слишком мелкие. То, что вы замечаете в первую очередь – это гигантская дыра в середине черепа, похожая на глаз", — говорит научный сотрудник факультета классической литературы Стэнфордского университета Адриенн Майор.

Гигантская дыра в черепе мамонта, похожая на глаз, — это носовая полость Фото: maradon 333/Shutterstock

Мамонты и циклопы — есть ли связь?

Гигантское отверстие в черепе мамонта – это носовая полость. Но в середине 4 в. до н.э. древние греки никогда не видели живого слона, поэтому могли принять его череп за останки мифического чудовища с одним глазом.

Окаменелости доисторических животных не раз находили на средиземноморских островах, таких как Крит, Мальта, Кипр, в том числе и Сицилии – родине циклопа Полифема.

Таким образом, кости мамонтов, мастодонтов и других вымерших слонов могли сыграть определенную роль в развитии легенды о циклопах. В случае с островом Самос окаменелости мегафауны могли быть связаны с легендой о неадах, которые своим ревом были способны расколоть землю.

Вполне возможно, что такие окаменелости стали основой для создания древних мифов, однако нет никаких доказательств, подтверждающих, что останки этих животных предшествовали самим мифам. Возможно, эти фантастические истории уже существовали, и открытия окаменелостей просто "подтвердили" их сюжет.

Могли ли древние греки и римляне находить окаменелости

В древности обнаружение окаменелостей давно вымерших видов могло утвердить людей в мысли, что такие мифические существа, как, например, крылатые львы — грифоны — действительно существовали. Мифическое существо, похожее одновременно на птицу, льва или орла якобы охраняло свои гнезда и нападало на людей в пустынях Центральной Азии.

Согласно же исследованию Адриенн Майор, в этом регионе встречаются хорошо сохранившиеся останки протоцератопсов – клювистых динозавров. Их внешний вид как раз и мог породить образ грифона, который позже вошел в греческую мифологию.

Так выглядели протоцератопсы, останки которых породили миф о грифонах Фото: Discovery zone/Living Paintings

"Также древние греки верили, что герои их мифов, такие как Ахиллес, Аякс, Одиссей, были примерно в три раза крупнее своих современников. Все потому, что древние люди могли найти большую бедренную кость доисторического слона, которая была похожа на человеческую, только в три раза больше", — говорит исследовательница.

Майор сопоставила древние литературные свидетельства о находках окаменелостей с реальными местами палеонтологических раскопок и обнаружила сильную корреляцию. Ископаемые кости часто находили на месте археологических памятников, например, древних храмов. Это означает, что древние народы собирали окаменелости и пытались объяснить природу увиденного.

Окаменелости в мифах древних греков и римлян

"Нет никаких сомнений в том, что окаменелости повлияли на то, как древние греки и римляне представляли мифологических гигантов, монстров и сказочных существ", — говорит Майор.

Она также отмечает, что эта практика взаимодействия с окаменелостями и создания на их основе историй — таких как одноглазый Полифем и его роковая встреча с Одиссеем — распространяется на протяжении всей истории на другие культуры и коренные народы.

Циклоп Полифем швыряет камни в корабль Одиссея Фото: Getty Images

"Люди в древности и в донаучных культурах усердно работали, чтобы объяснить эти загадочные останки на своих землях. Я думаю, что они использовали сочетание рациональности и воображения – точно так же, как это делают палеонтологи, пытаясь оживить останки незнакомого существа, которого они никогда не увидят живым – и пытались представить себе его внешний вид, его поведение и его естественную среду", — подытожила ученая.