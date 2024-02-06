Потребуется новая категория. Ураганы стали так сильны, что ученые не могут их классифицировать

Исследователи настаивают на создании новой категории "мегаураганов", вероятность возникновения которых неумолимо растет из-за климатического кризиса.

В последние годы ученые все чаще твердят о том, что климатический кризис на Земле становится все сильнее: прошлый год уже стал самым сильным за всю историю наблюдений, а на планету обрушились невероятные волны тепла, лесных пожаров и засухи. Более того, ученые заявили о том, что им уже недостаточно красного для обозначения на Земле — потребуется новый цвет, пишет The Guardian.

Теперь ученые заявляют, что им недостаточно имеющейся классификации, чтобы обозначить самые сильные ураганы, которые начали появляться все чаще из-за климатического кризиса на Земле. Команда из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США заявляется, что потребуется дополнительная 6 категория, чтобы обозначить самые сильные штормы "категории 6" — мегаураганы.

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Отметим, что стандартная шкала классификации ураганов сегодня представляет собой категории от 1 до 5. Однако за последнее десятилетие пять ураганов достигли такой силой, что ученым пришлось условно отнести их к 6 категории. Все эти мегаураганы отличались продолжительными ветрами со скоростью более 300 километров в час. При этом авторы исследования заметили тенденцию: из-за глобального потепления, вызванного потеплением океанов и атмосферы, такие мегаураганы становятся все более частыми гостями на планете.

В результате ученый из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США Майкл Венер и Джеймс Коссин из Университета Висконсин-Мэдисон предложили ввести 6 категорию. Авторы исследования отмечают, что попасть в шторм такой силы было бы "невероятно плохо".

Новое исследование ученых представляет собой расширение широко используемой шкалы ураганов Саффира-Симпсона, которая была разработана в начале 1970-х годах инженером Гербертом Саффиром и метеорологом Робертом Симпсоном.

Согласной этой шкале, любой ураган с устойчивой максимальной скоростью ветра 119 км/час или более относится к 1 категории, при этом шкала увеличивается по мере ускорения ветра. К 1-2 категории относятся небольшие штормы, тогда как ураган 3-5 категории представляет собой крупный шторм, способный нанести серьезный ущерб жизни людей и имуществу. Самым сильным штормом ранее считался ураган 5 категории, где сила ветра достигает 250 км/ч и более, однако теперь ученые считают, что этой категории недостаточно.

Штормы категории 5, например, ураган Катрина в 2005 году и ураган Мария в 2017 году, нанесли невероятный ущерб в последние годы, однако ученые теперь уверяют, что сегодня существует еще более экстремальные штормы, которые требуют отдельной категории. К числу этих невероятных штормов входит тайфун Хайян, унесший в 2013 году более 6000 человек, а также ураган Патриция, скорость которого в 2015 году 346 км/час.

Команда отмечает, что общее количество штормов на Земле не увеличивается из-за климатического кризиса, однако интенсивность некоторых из них заметно возросла за последние 40 лет спутниковых наблюдений. Причина в том, что океан нагревается и обеспечивает дополнительную энергию, способную быстро усилить ураган. Этому также способствует более теплая и влажная атмосфера.

Теперь ученые пришли к выводу, что шкала Саффира-Симпсона является несовершенной мерой опасности, которую представляет для людей ураган, в основном связанный с сильными дождями и прибрежными наводнениями, а вовсе не с сильными ветрами.

Ранее Фокус писал о том, что на Землю обрушатся экстремальные штормы, развивающиеся по наихудшему сценарию.