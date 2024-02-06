Пандемия на Марсе. Красная планета оказалась идеальным местом для опасных бактерий

Исследователи проверили выживаемость патогенных бактерий в марсианских условиях.

Марс является враждебным местом для человека из-за отсутствия кислорода, воздействия радиации и недостатка питательных веществ. Но, как оказалось, в таких условиях могут процветать микробы, которые люди могут принести с собой на Красную планету, в том числе и те, что вызывают болезни, пишет IFLScience.

Астробиологи нашли сахар в метеоритах и обнаружили, что некоторые бактерии будут расти, если их посадить на такую космическую диету. Скорее всего, бактерии не выживут на астероидах из-за отсутствия атмосферы, космических лучей и так далее. Но на Марсе дела обстоят иначе, поэтому команда под руководством Томмазо Заккариа из Немецкого центра авиации и космонавтики решила проверить, как земные микробы будут вести себя в марсианской среде. Выяснилось, что микробы на Марсе будут чувствовать себя очень даже хорошо.

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Каждая наша миссия на другую планету будет полна автостопщиков. Самая тщательная дезинфекция не сможет очистить космические аппараты полностью, что доказали бактерии, живущие за пределами МКС. Более того, когда в космические полеты на другие планеты начнут летать люди, процесс поддержания стерильной чистоты станет неосуществимым.

Дело в том, что организм человека во многом зависит от полезных бактерий, особенно в нашем кишечнике. Многие из них не будут проблемой, если только потенциальная марсианская жизнь уживется с ними. Но будущие астронавты предпочли бы избегать сепсиса или дизентерии, вызванных нежелательными спутниками с Земли.

В ходе эксперимента ученые поместили четыре вида бактерий (Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens) в среду с воздухом, химическим составом почвы и воздействием УФ-излучения, подобно той, с которой столкнулись марсоходы.

Исследование показало, что разные бактерии по-разному реагируют на такие условия. Например, B. Cepacian не смогла расти в соседстве с перхлората натрия, который часто встречается в марсианской среде. В это же время, перхлората натрия совсем не беспокоит K. Pneumoniae.

Марсианская нехватка воды достаточно резко сократила численность видов. Но все четыре вида бактерий смогли выжить в течение нескольких дней или недель и чувствовали себя лучше, когда их кормили искусственным марсианским реголитом (почвой), а не только одним сахаром.

Также микробы проверили на воздействие таких факторов, как свет, почва, воздух и вода. Бактерия S. Marcescens была готова ко всему, что может предложить ей Марс и даже без дополнительного времени на эволюцию. Бактерия чаще всего встречается при инфекциях мочевыводящих путей и гнойном развитии ран.

"Сперва мы полагали, что реголит окажет токсичное воздействие на клетки и ограничит их рост. Но вместо этого, марсианская почва помогала бактериям выжить", — говорит Заккария.

Ученые подозревают, что такие результаты могут быть связаны с тем, что частицы почвы служат укромным местом, где можно спрятаться от ультрафиолета и других угроз.

Очевидно, что патогены будут сопровождать людей на Марс в их организме и на коже, а после попадут в почву вокруг базы. Проведенное исследование предполагает, что бактерии будут расти каждый раз, когда будут получать доступ к воде, какой бы соленой она ни была. Без здоровой экосистемы, способной контролировать их, опасность заражения этими патогенами других астронавтов высока, что представляет собой серьезную проблему для тех, кто находится дальше от ближайшей больницы, чем когда-либо был человек.

Напомним, обнаружено, что популярный овощ вреден для здоровья астронавтов. Авторы исследования выращивали салат на Земле в условиях, моделирующих микрогравитацию, и обнаружили, что этот листовой овощ не может нормально защититься от вредных бактерий в космосе.