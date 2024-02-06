Главное — продолжать бороться. Здоровый образ жизни может укрепить мозг даже у больных деменцией

Деменция является тяжелым и неизлечимым заболеванием, но недавнее исследование обнаружило эффективный метод борьбы с этой болезнью, даже если она уже присутствует в организме.

Ученые выяснили, что здоровый образ жизни может укрепить здоровье мозга и предотвратить снижение когнитивных способностей даже у тех, кто уже демонстрирует ранние признаки болезни Альцгеймера и других форм деменции. Их исследование проливает свет на защитные свойства хороших привычек, таких как правильное питание, физические упражнения и занятия спортом, стимулирующие работу мозга, независимо от неврологических заболеваний, которые могут быть у человека, пишет CNN.

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В ходе исследования 586 человек ученые внимательно наблюдали за состоянием их здоровья и образом жизни в течение 24 лет, а после смерти проводили детальное обследование мозга. Эти участники, дожившие в среднем до 91 года, были частью проекта Rush Memory and Aging Project в Чикаго. Они регулярно проходили когнитивные обследования и предоставляли информацию о своем образе жизни, которая затем анализировалась в сравнении с патологиями мозга, обнаруженными при вскрытии.

В ходе исследования особое внимание уделялось ключевым факторам образа жизни: некурению, регулярной физической активности, умеренному употреблению алкоголя, когнитивной стимуляции с помощью чтения и головоломок, а также соблюдению диеты, богатой фруктами, овощами и цельным зерном, с низким содержанием красного мяса и высоким содержанием омега-3 жирных кислот, известной как Средиземноморская диета-DASH для замедления развития нейродегенеративных заболеваний, или диета MIND.

Уникальность этого исследования заключалась в использовании данных вскрытий, чтобы соотнести выбор образа жизни с физическими признаками заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие неврологические состояния. Исследование показало, что у людей, ведущих более здоровый образ жизни, значительно ниже уровень патологий мозга, связанных с деменцией, и лучше когнитивные показатели, независимо от наличия таких маркеров болезни, как бета-амилоид и тау, которые обычно связаны с болезнью Альцгеймера.

Это говорит о том, что здоровый образ жизни может служить буфером против снижения когнитивных способностей, давая надежду на то, что он действительно может иметь значение для сохранения остроты ума и снижения риска развития деменции, даже если болезнь уже присутствует в мозге. Что еще более обнадеживает, исследование показало, что положительное влияние этих здоровых привычек было прямым и существенным, затмевая потенциальное влияние патологии мозга.

Хотя наблюдательный характер исследования не позволяет окончательно доказать причинно-следственные связи, оно является важнейшим шагом на пути к пониманию того, как изменение образа жизни может способствовать улучшению здоровья мозга и снижению риска деменции. Это исследование подчеркивает силу повседневного выбора в защите когнитивных функций и убедительно говорит о важности здорового образа жизни для здоровья мозга.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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