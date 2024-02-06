Древние выходят из сумрака: в тибетских ледниках пробудились вирусы возрастом 15 000 лет

Планета неумолимо нагревается, в результате чего все больше тает земля, которая тысячелетиями оставалась в оковах льда — в ней пробуждаются самые древние существа.

Годами ученые предупреждали, что планета неумолимо нагревается, а вместе с тем надвигается полный коллапс климатической системы Земли. Теперь в результате неимоверного потепления тибетские ледники тают, высвобождая все больше древних вирусов, пишет Science Alert.

По мере того как ледники тают, все больше сохранившейся мегафауны, в том числе шерстистые носороги, гигантские 40 000-летние волки и бактерии возрастом не менее 75 000 лет, освобождаются из ледяных оков. Увы, не все представители мегафауны древней Земли уже мертвы. Например, ученые смогли "воскресить" многовековой мох, который пришел в себя после времени, проведенного в заточении. Также ученые смогли вернуть к жизни и крошечных круглых червей возрастом 42 000 лет.

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Еще в исследовании 2021 года, проведенным автором и микробиологом Чжи-Пин Чжун из Огайо, ученые пришли к выводу, что что таяние вечной мерзлоты в конце концов приведет к потере этих древних, архивных микробов и вирусов. Однако куда более волнующим выглядит то, что они также могут высвободиться из ледяных оков и в конце концов окажутся в окружающей среде. Авторы исследования также заявили о некоторых опасениях относительно возвращения древних вирусов, которые могут стать причиной новой пандемии на Земле.

Ученые сегодня используют методы метагеномики и стерилизации образцов ледяных кернов, что помогает им лучше понять, что именно скрывается подо льдами. В ходе нового исследования ученым удалось идентифицировать архив из десятков уникальных вирусов возрастом 15 000 лет, образцы были добыты из ледяной шапки Гулия на Тибетском нагорье.

По словам Чжуна, исследуемые ледники сформировались постепенно и в процессе формирования, вместе с пылью и газами также захватывали множество вирусов. Все эти микробы потенциально представляют собой все разнообразие микробов, которые находились в атмосфере Земли во время отложения.

Предыдущие исследования также показали, что микробные сообщества коррелируют с изменениями концентрации пыли и ионов в атмосфере, а также могут указывать на климат и условия окружающей среды в то время.

Авторы исследования отмечают, что в кернах, собранных на высоте 6,7 километра над уровнем моря в Китае, они обнаружили 28 вирусов, которые ранее не были известны науке. В общей сложности было найдено и идентифицировано 33 вируса.

Предположительно, все эти образцы могли бы процветать в самых экстремальных условиях на Земле. По словам соавтора исследования, микробиолога Мэтью Салливана, они с коллегами также обнаружили в образцах признаки генов, помогающие вирусам заражать клетки в холодных условиях.

Далее команда сравнила генетические последовательности вирусов с базой данных известных вирусов и обнаружила, что наиболее распространенными из них являются бактериофаги, заражающие бактерии Mmethylobacterium, важные для цикла метана во льду.

"Призрак древних вирусов", пробуждающихся в талой почве кажется особенно тревожным после пандемии коронавируса, ученые считают, что наибольшая опасность заключается в том, что при потере льда ледовиками также высвобождается невероятное количество изолированного метана и углерода.

Авторы исследования также отмечают, какими бы опасными не были вирусы, они в действительности также могут многое рассказать о прошлых изменениях в окружающей среде и эволюции вирусов. В дальнейшем ученые планируют также изучить то, как вирусы и бактерии реагируют на изменения климата, а также понять то, что произойдет, когда планета переступит от ледникового периода к теплому — обо всем об этом могут рассказать древние вирусы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пробудили вирус, "спящий" в вечной мерзлоте последние почти 50 тысяч лет.