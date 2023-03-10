Охота на зомби. Ученые пробудили вирус, "спящий" в вечной мерзлоте последние почти 50 тысяч лет

Исследователи предупреждают, что нам следует насторожено относиться к таянию вечной мерзлоты, ведь она хранит в себе множество потенциально опасных патогенов.

Related video

Последние несколько десятилетий человечество не вполне успешно пытается сдержать глобальное потепление планеты. Однако несмотря на все усилия, Арктика понемногу нагревается, что приводит к таянию вечной мерзлоты, пишет CNN.

Вечная мерзлота представляет собой промерзший слой почвы под землей и ученые предупреждают, что в нем может храниться множество вирусов, которые бездействовали десятки тысяч лет, а теперь буквально готовы возродиться, и это представляет угрозу для жизни и здоровья человека. При этом вечная мерзлота покрывает пятую часть Северного полушария, тысячелетиями поддерживая арктическую тундру и бореальные леса Аляски, Канады и России.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что пандемия, развязанная древним спящим вирусом, звучит как сюжет научно-фантастического фильма, ученые опасаются, что риски, пусть и низкие, но все же есть. Почетный профессор медицины и геномики в Медицинской школе Экс-Марсельского университета в Марселе Жан-Мишель Клавери как раз и занимается тем, что "охотится" на зомби-вирусы, которые дремлют в вечной мерзлоте и могут вырваться наружу, если она все-таки растает. Увы, ему уже удалось обнаружить несколько из них.

Охотник за зомби-вирусами

Сегодня Жан-Мишель Клавери с командой изучают особый вид вируса, который они обнаружили еще в 2003 году. Этот образец относится к так называемым гигантским вирусам, которые намного крупнее обычных разновидностей — их даже можно рассмотреть под обычным световым микроскопом.

В 2014 году профессору с командой все же удалось возродить вирус, который они обнаружили в вечной мерзлоте — ученые внедрили его в культивируемые клетки, тем самым вернув ему заразность, которая "спала" последние 30 тысяч лет. Известно, тот вирус был опасным лишь для одноклеточных амеб и не представлял опасности для людей или животных.

В 2015 году команда повторила свою работу, на сей раз оживив вирус другого типа, который также был нацелен на амеб. В ходе исследования ученые выделили несколько штаммов древнего вируса из нескольких образцов вечной мерзлоты, взятых в 7 разным местах Сибири, а затем показали, что каждый из них способен инфицировать клетки простейшего.

Клавери отмечает, что эти штаммы представляют собой пять новых семейств вирусов и не учитывают тех, которые он возродил ранее. Самому старому из этих патогенов 48 50 лет и он был взят из образца земли, находившегося на глубине около 16 метров. Самым молодым в пятерке стал вирус, найденный в содержимом желудка и шерсти останков шерстистого мамонта, и предположительно его возраст составляет около 27 тысяч лет.

Исследователи отмечают, что все эти вирусы и их способность все еще заражать амебы спустя десятки тысяч лет свидетельствует о потенциально опасной проблеме для человечества, с которой мы может столкнуться из-за таяния вечной мерзлоты.

Клавери отмечает, что исследуя данные вирусы они с коллегами обнаружили следы множества других вирусов, которые дремлют в вечной мерзлоте и потенциально могут быть опасными для человека.

Керны земли, извлеченные из вечной мерзлоты Сибири, были проанализированы на наличие замороженных вирусов Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Заражение человека

В 1997 году ученые изучили образец легкого женщины, тело которой было эксгумировано и вечной мерзлоты на Аляске. Ученые обнаружили, что в нем содержался геномный материал штамма гриппа, ответственного за пандемию 1918 года.

В 2012 году ученые обнаружили 300-летние мумифицированные останки женщины, захороненной в Сибири и обнаружили в них остатки вируса, вызывающего оспу. Также известно, что в 2016 году на Сибирь обрушилась вспышка сибирской язвы, от которой пострадали десятки людей и более двух тысяч оленей — ученые говорят, что она была связана с аномально жарким летом, которое позволило старым спорам всплыть на поверхность могильников.

По словам почетного профессора кафедры клинической микробиологии Университета Умео в Швеции Биргитты Эвенгард, в данный момент важно понимать, что наша иммунная защита разрабатывалась в тесном контакте с микробиологической средой. Это значит, что если в вечной мерзлоте дремлет вирус с которым мы не сталкивались тысячи лет, наша иммунная защита, попросту, может оказаться недостаточной.

Вероятность пандемии

По словам Клавери, ученым до сих пор мало что известно о вирусах, хранящихся в вечной мерзлоте — насколько они заразны, являются ли патогенами, как долго могут оставаться заразными и какие заболевания могут вызывать. Однако риск неизбежно возрастает в контексте глобального потепления, ведь оно приведет к таянию вечной мерзлоты, в результате мы столкнемся с двумя проблемами:

промышленных предприятий в Арктике станет больше, а значит увеличится и численность местного населения;

таяние вечной мерзлоты потенциально может высвободить дремлющие ранее вирусы.

Ядра образцов вечной мерзлоты изображены в контейнере Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Неизвестность последствий

Исследователи отмечают, что в первую очередь необходимо разобраться какие вирусы и другие опасности могут высвободиться из вечной мерзлоты — именно это станет первым шагом к пониманию того, какой риск они представляют для человечества в будущем.

В 2021 году ученые уже создали каталог потенциальных опасностей, которые в настоящее время остаются дремлющими в вечной мерзлоте. Они включают в себя:

захороненные отходы добычи ядовитых химикатов и металлов;

радиоактивные материалы;

древние вирусы;

древние микроорганизмы.

Исследователи отмечают, что сценарий заражения людей древними патогенами, хранящимися в вечной мерзлоте, на самом деле сейчас выглядит "маловероятным", однако важно понимать все опасности и сдержать оттепель вечной мерзлоты, чтобы не допустить любого из этих потенциально опасных сценариев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили в лаборатории "зомби": помогут в лечении рака и против вирусов.