"Перетягивание каната": телескоп NASA показал галактическую борьбу без победителя (фото)

Космический телескоп Хаббл запечатлел "соревнование" между двумя галактиками, которое напоминает перетягивание каната. Оно может привести к слиянию галактик.

Телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок галактики, которая участвует в космическом "перетягивании каната", где в виде каната выступает огромный поток газа и пыли, соединяющий эту галактику с соседом. Это "соревнование" будет продолжаться десятки миллионов лет, но в нем не будет победителей, ведь возможно две галактики сольются в конечном итоге в одну, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На новом снимке космического телескопа Хаббл видна спиральная галактика NGC 5427. Вместе с другой спиральной галактикой под названием NGC 5426 они образуют пару взаимодействующих галактик под названием Arp 271. Нас отделяет от этих объектов 130 млн световых лет.

Галактику NGC 5426 не видно на снимке, но в правом нижнем углу изображения виден поток из газа, пыли и звезд, который соединяет ее с галактикой NGC 5427. Этот поток является своеобразным "космическим канатом", который образовался в результате гравитационного влияния двух галактик друг на друга. Проще говоря, они притягиваются и общий размер Arp 271 составляет 130 тысяч световых лет. Для сравнения размер Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.

Галактика NGC 5427 Фото: NASA

Чтобы получить полное представление о том, как выглядят две галактики вместе посмотрите на снимок Телескопа имени Виктора Бланко (находится в Чили), который показан ниже.

Галактики Arp 271 и отдельно галактика NGC 5427 Фото: space.com

Астрономы считают, что взаимодействие между двумя галактиками продлится еще несколько десятков миллионов лет. Но пока сложно точно сказать приведет ли сближение галактик к их столкновению и слиянию в одну галактику.

Пока что происходит обмен газом между двумя объектами Arp 271, что провоцирует активное образование новых звезд. Кстати, многие из этих звезд можно увидеть в "космическом канате", соединяющем галактики NGC 5427 и NGC 5426.

Подобные наблюдения за взаимодействующими галактиками помогают ученым представить, как будет выглядеть слияние Млечного Пути и галактики Андромеды, которое произойдет через несколько миллиардов лет. Пока что эти галактики разделяет 2,5 млн световых лет, но сближаются со скоростью более 1 млн км/ч.

Галатика Андромеды Фото: wikipedia

Что в это случае будет с Солнцем и Землей? Астрономы считают, что Солнце вместе со всеми планетами Солнечной системы переместятся ближе к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути, которая также начнет свое слияние с подобным объятом в центре галактики Андромеды.

Если Солнце подлетит слишком близко к черной дыре, то она его просто уничтожит, а вместе со звездой будут уничтожены и все планеты. Но может получится так, что вся Солнечная система вылетит за пределы нашей галактики в результате слишком быстрого вращения вокруг черной дыры.

Как уже писал Фокус, невозможно сказать, наступил ли уже новый пик активности Солнца, и мы узнаем об этом только спустя 7 месяцев. Эксперты говорят, что о том, что наступил солнечный максимум можно будет узнать только через несколько месяцев после того, как он начнется.