Эффективная альтернатива аэробике: анаэробные упражнения полезны для сердца и тела

Поддержание здоровья сердца является важным фактором для миллионов людей, но помимо популярной аэробики существуют и кардинально отличающиеся в подходе, но не менее полезные анаэробные упражнения.

В мире фитнеса есть много других способов привести себя в форму, чем просто запрыгнуть на беговую дорожку или совершить неспешную поездку на велосипеде. Одним из них является часто игнорируемый аналог кардиотренировки — анаэробные упражнения. В отличие от своих аэробных собратьев, для которых главное — выносливость и поддержание темпа в течение долгого времени, анаэробные упражнения — это короткие, резкие всплески высокоинтенсивной активности, которые действительно заставляют вас предельно напрячься, пишет USA Today.

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Анаэробные упражнения, что переводится как "без воздуха", не используют кислород в качестве топлива так же, как аэробные ("с воздухом"). Вместо этого организм вынужден использовать запасы глюкозы для быстрого прилива энергии. Это означает, что вы не просто бегаете трусцой, а спринтуете, поднимаете тяжелые веса или выполняете высокоинтенсивную интервальную тренировку (ВИИТ).

Преимущества добавления анаэробных упражнений в ваш распорядок дня многочисленны, об этом говорят проведенные исследования. Они не только помогают нарастить мышечную силу и массу, но и повышают выносливость, делая вас менее склонными к усталости. По словам экспертов, этот вид упражнений повышает выработку молочной кислоты, что дает целый ряд преимуществ, от повышения уровня энергии и выработки глюкозы до укрепления иммунной системы.

Более того, анаэробные тренировки могут сыграть решающую роль в здоровье вашего сердца. Аэробные упражнения обычно ассоциируются с сердечно-сосудистой системой, но анаэробные тренировки также играют важную роль в ее укреплении. Они помогают регулировать кровяное давление, снижают уровень плохого холестерина и улучшают общую работу сердца. Не стоит забывать и о здоровье костей — анаэробные упражнения, такие как тяжелая атлетика, могут сделать ваши кости крепче и плотнее, предотвращая развитие остеопороза.

Если вы стремитесь держать свой вес под контролем, анаэробные упражнения помогут вам и в этом. Увеличивая мышечную массу, ваше тело сжигает больше калорий, даже когда вы не тренируетесь, благодаря более высокой скорости метаболизма в состоянии покоя.

Для тех, кто задается вопросом, как включить анаэробные упражнения в свой распорядок дня, существует множество вариантов, которые не требуют модного оборудования или членства в тренажерном зале. От упражнений с весом тела, таких как отжимания и подтягивания, до спринтерских и ВИИТ-тренировок — вы можете легко включить их в свой фитнес-план. А для оптимальной пользы для здоровья сочетание анаэробных упражнений с регулярными аэробными, как рекомендуют медицинские рекомендации, обеспечивает всесторонний подход к физическому здоровью.

По сути, анаэробные упражнения являются мощным дополнением к кардиотренировкам, укрепляя не только вашу силу и мышечную массу, но и общее здоровье и выносливость. Независимо от того, являетесь ли вы опытным спортсменом или только начинаете свой фитнес-путь, включение анаэробных тренировок в свой режим может привести к значительному улучшению вашего физического и психического здоровья, доказывая, что иногда именно короткие, интенсивные усилия приводят к долгосрочным результатам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.