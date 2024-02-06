Первая настолько сохранившаяся и полная: в Лондоне ученые обнаружили погребальную кровать древних римлян (фото)

Археологи предполагают, что погребальная кровать служила символическим подношением для потустороннего мира. Эта теория согласуется с римскими надгробиями, найденными по всей Римской империи.

Во время недавних раскопок возле Холборнского виадука в Лондоне археологи из MOLA (Музея Лондонской археологии) наткнулись на увлекательную находку — полную римскую погребальную кровать. Эта древняя кровать, изготовленная из высококачественного дуба с резными ножками и соединениями, скрепленными маленькими деревянными колышками, является замечательным артефактом, ведь это первая полная погребальная кровать, когда-либо найденная в Британии, пишет HeritageDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это место, которое когда-то было кладбищем на окраине римского Лондиниума (Лондона) во времена Римской империи, раскапывали в рамках подготовки к строительству новых офисных помещений Королевской лондонской компании по управлению активами.

Обнаружение деревянных предметов на британских археологических раскопках — большая редкость, но уникальные условия поблизости способствовали сохранению этого предмета во влажной земле. Считается, что во времена Римской империи такие кровати использовали в погребальных церемониях, причем умершего, возможно, перевозили на ней к месту захоронения. На месте кровать разбирали и помещали в могилу.

Фото: MOLA

Археологи MOLA предполагают, что погребальная кровать служила символическим подношением для потустороннего мира. Эта теория согласуется с римскими надгробиями, найденными по всей Римской империи, на которых часто изображены резные фигуры умерших, лежащих на кровати.

Хотя место захоронения не дало дополнительных артефактов, более широкое исследование кладбища выявило необычные личные вещи. Среди них — стеклянный флакон, украшенный светильник и изысканные ювелирные украшения из янтаря. Интересно, что на светильнике изображен победоносный гладиатор.

Эта находка проливает свет на необычную практику захоронения древних римлян в Британии и выделяет редкость находок хорошо сохранившихся деревянных артефактов на таких археологических участках.

Тщательные раскопки, проведенные MOLA, не только открыли уникальный фрагмент истории, но и вызвали дальнейшие вопросы о культурном и ритуальном значении этих погребальных кроватей. Чем глубже исследователи погружаются в находки, тем больше открытий о римской жизни в Британии появляется.

Ранее Фокус писал о загадочном здании сотни камер. Башня Святого Корнелиуса в Португалии на самом деле является древним сооружением, построенным римлянами в I веке н. э.

А также мы рассказывали о захоронении аварского воина в полном доспехе. Таких в мире всего два.