Катастрофический библейский шторм: в ближайшие 30 лет исполосует Землю 6-метровыми волнами (фото)

В новом исследовании ученые проиграли сценарий библейского шторма, угрожающего миру — в сравнении с нынешним наводнение Калифорнии покажется катастрофой.

Калифорния страдает от смертоносной погодной системы, из-за которой в некоторых районах штата выпало более 30 сантиметров дождя. Однако ученые теперь предполагают, что это не худшее, что может угрожать региону — существует библейский шторм, в сравнении с которым нынешнее катастрофическое событие покажется просто моросящим дождем, пишет Daily Mail.

Команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучила гипотетический сценарий катастрофы под названием Arkstorm: сценарий был создан по образцу "Великого наводнения 1862 года", в результате которого под воду погрузился участок штата длиной 480 км.

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Исследователи предупреждают, что следующий библейский шторм может обрушиться на мир уже в ближайшие 30 лет — вероятность такого сценария составляет 30%. Вероятно, он принесет с собой стены воды высотой 6 метров, а также приведет к перемещению более 5 миллионов человек и нанесет ущерб на сумму не менее 700 миллиардов долларов.

По словам исследователя из Калифорнийского университета Дэниела Суэйна, в будущем сценарии библейского шторма последовательность штормов будет больше почти во всех отношениях. Предполагается, что оно затронет большую территорию, в целом обрушит больше дождей и будет иметь более интенсивные осадки в почасовом выражении, кроме того нас ждет более сильный ветер.

Нынешнее наводнение началось в Калифорнии в воскресенье, 4 февраля, однако за это время невероятный шторм уже убил трех человек: все они погибли в результате сильного ветра, который повалил деревья. Данные свидетельствуют о том, что за последние несколько дней в штате выпало 75% годового количества осадков, что спровоцировало 120 оползней уже к вечеру понедельника.

Калифорния страдает от смертоносной погодной системы, из-за которой в некоторых районах, таких как Лос-Анджелес, выпало более 30 см дождя Фото: Getty Images

Многие из местных жителей предположили, что шторм, который бушует в штате и является тем самым библейским Arkstorm, но, нынешнее наводнение совсем не тех масштабов, какие предполагаются сценарием.

По словам ученых, штормы, подобные нынешнему забирают тепло и влагу из тропической части Тихого океана, образуя серию атмосферных рек, которые по интенсивности приближаются к ураганам, а затем в течение нескольких недель обрушиваются на западное побережье.

Ученые изучают гипотетический сценарий катастрофы под названием ARkstorm, который был создан по образцу "Великого наводнения 1862 года" Фото: Daily Mail

Геологическая служба США заявила, что шторм такого масштаба, как тот, что разразился в 1861 году, "неизбежен" и многие считают его самым сильным и продолжительным за всю историю наблюдений. Новое исследование ученых предполагает, что Arkstorm приведет к увеличению стока в горах Сьерра-Невада на 200-400% из-за увеличения осадков в виде снега и дождя.

Предполагается, что на формирование библейского шторма потребуется несколько недель, что, как надеются ученые, даст время подготовиться и избежать большого количества жертв. Увеличение стока может привести к разрушительным оползням и селевым потокам, особенно в холмистых районах, охваченных лесными пожарами.

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