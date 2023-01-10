Наводнение в Калифорнии подтопило дома Опры Уинфри и принца Гарри

Прибрежный город Монтесито – настоящий рай для богачей, но сейчас их дома оказались в зоне стихийного бедствия.

Related video

Калифорнию накрыли небывалые ливни. И после последнего проливного дождя власти отдали приказ эвакуировать прибрежный город Монтесито. Рай для знаменитостей и миллиардеров, где живут принц Гарри и Меган Маркл, Опра Уинфри и многие другие. Об этом пишет Bloomberg.

Местные власти уже отдали приказ об эвакуации, а известная телеведущая Эллен Дедженерес показала видео, снятое у ее роскошного дома, на котором видно, как бушующий поток проносится мимо.

"Этот ручей рядом с нашим домом обычно незаметен. А теперь он, вероятно, поднялся на девять футов и собирается подняться еще на два фута", — сказала Эллен.

[ + – ] Эллен Дедженерес у своего дома

Прогнозируется, что в этом районе пройдут еще более сильные дожди.

В Монтесито находится одна из самых дорогих недвижимостей в Америке. Средняя цена продажи дома в ноябре прошлого года составила 4,2 миллиона долларов. Город расположен неподалеку от Санта-Барбары, ряд небольших городов рядом тоже оказались в зоне бедствия и отрезаны от "большой земли".

Погибших от наводнения в Калифорнии уже 14, но цифра неточна, до некоторых районов полиция и спасатели просто не могут добраться. Среди погибших – пятилетний мальчик, который пропал без вести, когда пикап его матери снесло потоком с дороги.

Президент США Джо Байден объявил в понедельник чрезвычайное положение в Калифорнии, что позволяет Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказывать помощь при стихийных бедствиях.

По состоянию на начало недели более 100 000 человек все еще оставались без электричества.

Напомним, 25 декабря на США обрушился ледяной шторм, который практически парализовал работу аэропортов. Ситуацию усугубило то, что многие отправились на Рождество в отпуск.