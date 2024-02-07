У людей с голубыми глазами нашли "суперсилу": эволюция преподнесла им подарок

Исследователи полагают, что почти разгадали, почему определенный цвет глаз сохраняется в разных группах населения.

Люди с голубыми глазами могут лучше видеть в темноте, чем обладатели карих глаз. Такая разница может объяснить, почему определенный цвет глаз сохраняется в разных группах населения, пишет New Scientist.

Небольшое исследование показало, что люди с голубыми глазами могут лучше читать в темноте, чем те, у кого карие глаза. Скорее всего, голубые глаза являются эволюционным преимуществом в условиях низкой освещенности и объясняет, почему эта черта развилась в Северной Европе. Правда, такие выводы еще предстоит подтвердить в рамках более масштабного исследования.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Наши выводы предварительны, но позволяют взглянуть на ситуацию с новой стороны", — говорит автор исследования Кеко Ямагучи из Ливерпульского университета Джона Мурса.

Ямагучи говорит, что после переезда в Европу из Японии она долго привыкала к более тусклому освещению в зданиях, где были слишком темно для чтения. Ситуация заставила ученую задуматься над тем, существует ли биологическая подоплека, а не просто культурная.

В рамках эксперимента ученые проверили зрение 40 европейцев — обладателей голубых и карих глаз.

Сперва добровольцы проводили в темноте около 30 секунд, а затем исследователи постепенно увеличивали освещение, пока участники не смогли прочитать буквы на стене с расстояния в 3 метра. Людям с голубыми глазами требовался уровень освещенности около 0,7 и 0, 82 люкс для людей с карими глазами. К примеру, ночью при свете Луны обычно фиксируется 0,2 люкс, а в светлой комнате при естественном освещении — 100 люкс.

Другие эксперты подтверждают, что теория с голубыми глазами действительно имеет смысл.

"Такая концепция кажется правдоподобной, но пока остается недоказанной, так как анализ был основан на небольшой выборке", — говорит Кэсси Людвиг из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Если же открытия подтвердится, то ученые смогут объяснить, почему голубые глаза развились у популяций в Северной Европе.

На данный момент принято считать, что голубые глаза стали побочным эффектом эволюционного отбора, связанного со светлой кожей и волосами, а движущая сила этого отбора была потребность в достаточном количестве витамина D. Тело человека использует ультрафиолетовые лучи, чтобы вырабатывать витамин D, поэтому кожа становится темнее. Но этот процесс может привести к дефициту витамина в регионах, где количество солнечного света недостаточное.

"У голубых глаз может быть и другое биологическое преимущество, именно эту идею продвигает новое исследование. Лучшее зрение во время длинных зим на севере может быть тем самым преимуществом", — говорит Дэвид Макки из медицинского исследовательского института Lions Eye Institute в Австралии.

В это же время, голубые глаза могут стать проблемой при ярком свете. Некоторые исследования показывают, что голубые радужки рассеивают больше света, чем карие, а это ухудшает качество изображения.

Напомним, некоторые люди считают, что все младенцы рождаются с голубыми глазами. Но на самом деле это не так.