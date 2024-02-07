Лунный орбитальный аппарат зафиксировал много загадочных вспышек на Солнце: что известно (фото)
Самый полный каталог медленно развивающихся солнечных вспышек показывает, что не все они происходят быстро.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Solar Physics, ученые создали более полный каталог загадочных, медленно развивающихся и сверхгорячих взрывов на Солнце. Результаты показывают, что значительное количество этих странных вспышек, которые были впервые обнаружены в 1980-х годах, требуют более глубокого исследования, пишет Space.
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Солнечные вспышки представляют собой взрывы энергии, которые происходят, когда линии магнитного поля Солнца запутываются, разрываются, а затем снова соединяются в солнечных пятнах.
Вспышки на Солнце, которые длятся от нескольких минут до нескольких часов, обычно классифицируют по количеству излучаемой энергии. Но новое исследование различает солнечные вспышки на основе скорости, с которой на самом деле накапливается их энергия, и показывает, что многие солнечные вспышки не высвобождают энергию так быстро, как показывают стандартные модели.
С помощью лунного орбитального аппарата "Чандраян-2" ученые обнаружили 1400 медленно растущих вспышек за три года, что значительно увеличило каталог таких вспышек, который раньше состоят из 100 подобных явлений.
С начала 21 века ученые считали, что большинство солнечных вспышек быстро набирают силу, а затем медленно теряют свою энергию. Но авторы исследования показывают, что не все солнечные вспышки ведут себя таким образом.
По словам ученых, прошлые исследования упускали из виду более медленно растущие и сверхгорярчие вспышки, поэтому модели учитывали только быстрорастущие вспышки. Оказалось, что медленно растущих вспышек на Солнце намного больше, чем считалось. Фактически, они составляют 25% всех подобных взрывов. Поэтому их нужно изучать отдельно от остальных, хотя их природу во многом остается загадкой, говорят ученые.
Медленно растущие вспышки представляют собой некоторую загадку, поскольку процесс магнитного пересоединения, который, как полагают, создает разные виды солнечных вспышек, происходит быстро, что должно привести к быстрому выделению энергии.
Авторы исследования говорят, что нужно лучше понять, как именно возникают медленно растущие вспышки, как они распространяются через внешнюю атмосферу Солнца и может быть этот механизм приводит к их более медленному проявлению.
Возможно, секрет этих загадочных вспышек связан с тем, что они очень горячие. Быстрорастущие вспышки имеют температуру 10 млн градусов Цельсия. А медленно растущие вспышки могут иметь до 54 млн градусов Цельсия.
Также ученые выяснили, что между двумя типами солнечных вспышек нет промежуточных энергетических явлений. Должна быть какая-то причина, по которой вспышки на Солнце возникают только таких двух видов.
Разгадка тайны медленно растущих солнечных вспышек может помочь ученым решить еще одну загадку, которая связана с тем, почему внешняя атмосфера Солнца более горячая чем поверхность звезды, хотя первая находится намного дальше от источника тепла в ядре, говорят ученые.
Как уже писал Фокус, мощный взрыв на Солнце привел к отключению радиосвязи на части Земли. Во время солнечной вспышки в космос улетел огромный поток плазмы и это запечатлел космический аппарат NASA.