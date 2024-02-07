Как распознать изменщика: наука называет несколько черт, на которые стоит обратить внимание

Исследователи настаивают, что есть некоторые черты, которые повышают вероятность того, что ваш партнер склонен к тому, чтобы "пойти налево".

День святого Валентина неумолимо приближается, что настраивает исследователей на романтический лад. Впрочем, в преддверии романтических жестов, изысканных блюд и коробок шоколада легко забыть, что далеко не все отношения могут быть идеальными, пишет IFLScience.

Некоторые люди изменяют без зазрения совести, но теперь ученые считают, что наука может вывести их на чистую воду. Исследователи считают, что есть некие черты, которые могут выдать изменщика. Ученые рассказали, на какие факторы стоит обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку изменщика.

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Они нарциссы

Кембриджский словарь свидетельствует о том, что нарциссизм проявляется в чрезмерном интересе и восхищении своей внешности и/ли способностями. Эти способности или внешние данные могут заставить человека думать, что он великолепен в постели, флирте или еще в чем-то, независимо от того, так ли это на самом деле. Такое проявление ученые называют "сексуальным нарциссизмом".

В 2014 году ученые Джеймс МакНалти и Лора Видман провели исследование, результаты которого показывают, что сексуальные нарциссы с большей вероятностью изменят своему партнеру. В общей сложности в исследовании ученых приняли участие 123 пары молодоженов, в течение 4 лет ученые отслеживали их сексуальные нарциссические черты и неверность. Результаты показали, что 5,3%участников изменяли своему супругу, а партнеры с высоким уровнем сексуального нарциссизма, с большей вероятностью попадали в группу изменщиков.

Исследование 2021 года также обнаружило, что регулярные ссоры могут повысить вероятность измены. В 2021 году ученые провели еще одно исследование и обнаружили, что люди, демонстрирующие более высокий уровень желания, также могут демонстрировать большую неверность, чем другие.

Неудержимые обманщики

Исследование 2017 года показало, что люди, обманувшие ранее, с большей вероятностью солгут снова. В общей сложности в исследовании приняли участие 484 смешанных пару, из них 44% сообщили об измене в какой-то момент отношений. Ученые обнаружили, что у людей, изменивших один раз, в три раза больше шансов вновь изменить своему партнеру.

По словам автора исследования Кайлы Копп, на самом деле прошлое имеет значение для отношений — фактически каждый наш шаг в романтических отношениях, будет влиять на дальнейшее развитие событий.

Исследователи отмечают, что во всех этих исследованиях рассматривалась лишь вероятность измены, а потому все эти факторы не гарантируют, что тот или иной человек изменит со 100% вероятностью. Однако, если перед вами человек с завышенным мнением о своих сексуальных способностях, сомнительной историей отношений и склонностью врать. Возможно, вам действительно следует его избегать.

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