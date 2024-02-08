Обнаружен новый вид хищника с клыками: держал океан в страхе после смерти динозавров (фото)

Исследователям удалось описать новый вид благодаря коробочке с зубами хищника, которая около 100 лет пылилась в музее Алабамы.

Порой ученые открывают новые виды, изучив окаменелости, десятки лет хранившиеся на складах музеев. Так произошло и в этот раз: ученые обнаружили крохотную коробочку с окаменелыми зубами, которая последние 100 лет хранилась в Геологической службе округа Уилкокс (Алабама, США), пишет Daily Mail.

Авторы исследования подробно изучили содержимое коробки и поняли, что эти зубы в действительности непохожи ни на что ранее известное — ни на живые, ни на вымершие виды. В результате ученые открыли новый вид акул, которых назвали Palaeohypotodus bizzocoi.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что этот древний хищник мог достигать в длину около 3 метров, имел клыки и визуально был похож на песчаную тигровую акулу. Авторы исследования считают, что именно эти акулы были основным хищников в океане после смерти динозавров около 65 миллионов лет назад.

Команда отмечает, что этот вид акул особенно примечателен периодом времени, когда он жил: в районе Алабамы мало что известно о морской жизни, обитающей здесь в палеоцене, а потому ученые воспринимают находку, как способ получить дополнительную информацию.

Ученые нашли 17 зубов вымершей акулы, жившей 65 миллионов лет назад Фото: McWane Science Center

По словам соавтора исследования, куратора отдела естественной истории Дэвида Чичимурри, они с коллегами изучили челюсти и зубы ныне существующих акул, что помогло им реконструировать зубной ряд древнего хищника. При этом ученые обнаружили, что расположение зубов у этого древнего хищника значительно отличалась от любой другой ныне живущей или вымершей акулы, которые известны науке.

Чичимурри отмечает, что из 17 обнаруженных зубов хищника лишь 9 были целыми, а остальные 8 окаменелостей состояли лишь из главного бугорка или у них отсутствовали некоторые или полностью все корни. Ученые обнаружили, что у Palaeohypotodus зубной ряд состоял из небольших игольчатых клыков, которые также можно встретить у современных акул, питающихся костными рыбами, ракообразными и кальмарами.

Ученые сравнили окаменелость зуба с песчаной акулой, которая, как сообщается, является самым близким видом к окаменелости боццокой Фото: Wikipedia

Предполагается, что вымерший вид размером и уплощенной конусообразной мордой напоминал современную песчаную тигровую акулу, которая, как правило, встречается у берегов Каролины, Джорджии и Флориды. К слову, все эти регионы находятся недалеко от Алабамы.

Эти удивительные хищники держали океан в страхе около 65 миллионов лет назад, когда нижняя половина Алабамы была покрыта мелководным тропическим или субтропическим океаном. Команда предполагает, именно поэтому окаменелости ранее были найдены так глубоко вглубь суши — она некогда была покрыта океаном.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу: их никогда не видели маленькими.