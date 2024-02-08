Ядерное оружие будет как на ладони: создан инструмент отслеживающий его подземные испытания

Долгое время многие страны мира скрывали испытания оружия массового поражения, маскируя его под природные подземные толчки, но новая разработка ученых грозится положить конец этой практике.

С момента начала атомного века, когда в 1945 году была создана первая атомная бомба, по всему миру было проведено более 2 000 ядерных испытаний, в том числе в таких странах, как Северная Корея, которые испытывали свой ядерный потенциал. Несмотря на усилия таких организаций, как Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, направленные на мониторинг таких испытаний, современные ядерные эксперименты обычно проводятся под землей, что делает их труднодоступными для обнаружения, кроме как с помощью сейсмических волн. Но новая разработка ученых обещает раскрыть любые секретные испытания оружия массового поражения, пишет ScienceAlert.

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Недавнее исследование ученых представило обществу новаторский метод, позволяющий отличить природные землетрясения от тайных подземных ядерных испытаний с поразительной точностью — около 99 процентов.

Исторически ядерные испытания приводили к разрушительным экологическим и социальным последствиям, а радиоактивные осадки воздействовали на регионы, расположенные далеко за пределами мест проведения испытаний. Первые наземные испытания привели к масштабному загрязнению окружающей среды, что привело к заключению соглашений о проведении подземных испытаний для уменьшения выпадения радиоактивных осадков.

Мониторинг этих испытаний включает в себя целый ряд сложных методов, в том числе воздушные испытательные станции, водные посты прослушивания, детекторы инфразвука и сейсмометры, которые измеряют сейсмические волны, генерируемые подземными взрывами. Однако отличить эти искусственные толчки от естественных землетрясений — сложная задача, сродни поиску иголки в планетарном стоге сена.

Видео демонстрирующее принцип работы станций сейсмического мониторинга

Традиционные методы мониторинга, такие как анализ местоположения и глубины сейсмических событий, имеют свои недостатки, поскольку ядерные испытания могут быть стратегически проведены в сейсмоопасных регионах или на глубине, имитирующей естественные землетрясения. Более продвинутые методы, такие как анализ распределения энергии между телесными и поверхностными волнами, оказались эффективными, но не безошибочными, о чем свидетельствуют прошлые неудачи в классификации некоторых ядерных испытаний.

В результате значительного прорыва исследователи из Австралийского национального университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории под руководством доктора Марка Хоггарда разработали новый подход к классификации сейсмических событий, основанный на поведении горных пород в источнике подземных толчков. Объединив этот подход с передовыми статистическими моделями, они добились точности классификации около 99 процентов при проверке сейсмических данных, полученных на западе США.

Данное исследование предоставило миру многообещающий инструмент для расширения глобальных усилий по мониторингу, обеспечивая большую ответственность за экологические и социальные последствия ядерных испытаний. В дальнейшем надежные методы идентификации этих испытаний будут оставаться жизненно важными компонентами международных программ мониторинга, защищающими от тайного распространения ядерного оружия и связанных с ним рисков для человечества.

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