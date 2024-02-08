Душераздирающий кадр. Белого медведя запечатлели на крошечной льдине, дрейфующей в океане

Снимок был сделан у норвежского архипелага Шпицберген, где молодой белый медведь дрейфовал на крохотном айсберге в открытом море.

Душераздирающий снимок, где молодой белый медведь дремлет на тающих обломках крошечного айсберга, дрейфующего в арктическом море у побережья Шпицбергена. Этот трогательный кадр был сделан британским фотографом-любителем Нимом Сарихани, пишет Live Science.

Известно, что эта сцена была замечена фотографом у норвежского архипелага Шпицберген, который находится глубоко за Полярным кругом, примерно в 800 километрах от Северного полюса. В итоге снимок стал победителем в номинации "Фотограф дикой природы года" в номинации "Выбор народа".

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Сарихини рассказал, что находился на экспедиционном судне, где они с командой пытались отыскать белых медведей. Спустя три дня отчаянных поисков судно изменило курс и двинулось на юго-восток к морскому люду. Именно здесь экипаж и заметил двух белых медведей — двух самцов, молодого старшего. Незадолго до полуночи фотограф заметил, как молодой самец вскарабкался на крохотный айсберг, лапами вытесал там себе ложе, а затем заснул.

Позже Сарихини представил снимок под названием "Ледяное ложе" на конкурсе фото дикой природы, где представители общественности выбрали его победителем конкурса из шорт-листа из 25 изображений. Отметим, что шорт-лист был отобран судейской коллегией конкурса и Музеем естественной истории в Лондоне.

По словам директора Музея естественной истории Дугласа Гурра, этот снимок Нимы в очередной раз напоминает о красоте и хрупкости нашей планеты. Изменение климата сегодня является одной из самых масштабных угроз для выживания белых медведей в дикой природе, поскольку из-за нагревания Земли морской лед тает, а именно от него во многом зависят животные.

Данные Красного списка видов, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения, свидетельствуют о том, что сегодня в дикой природе осталось лишь 26 000 белых медведей, а потому они находятся в уязвимом положении.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили тайную популяцию белых медведей в необычном месте.