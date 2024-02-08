Темная энергия. Вселенная расширяется потому, что съедает маленьких "детей": но это еще не все

Авторы новой теории предполагают, что за расширение Вселенной отвечает вовсе не загадочная темная энергия.

В издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ученые представили результаты своего теоретического исследования, которое предполагает, что причиной расширения Вселенной является не влияние темной энергии. Согласно этой теории, Вселенная расширяется потому, что сталкивается и поглощает маленькие молодые параллельные Вселенные. Но самое интересное, что авторы предполагают, что в самом начале истории космоса нашу Вселенную также "съели", пишет Live Science.

Темная энергия

Сейчас многие ученые считают, что за ускоренное расширение Вселенной отвечает невидимая темная энергия, природа которой остается загадкой. Но не все ученые согласны с этим утверждением и ищут альтернативные сценарии развития событий.

По слова авторов исследования, нынешняя Стандартная космологическая модель, которая описывает эволюцию Вселенной, не может полностью объяснить процесс расширения Вселенной, скорость которого постоянно увеличивается.

На основе изучения реликтового излучения, которое является остаточным светом Большого взрыва, ученые выяснили, что космос испытывает ускоренное расширение. Но, чтобы эти наблюдения согласовывались с Стандартной космологической моделью должна существа загадочная темная энергия, которая и отвечает за расширение космоса. Но эту форму энергии до сих пор не обнаружили.

Сейчас многие ученые считают, что за ускоренное расширение Вселенной отвечает невидимая темная энергия, природа которой остается загадкой. Но не все ученые согласны с этим утверждением и ищут альтернативные сценарии развития событий Фото: New Atlas

Новая теория расширения Вселенной

Поэтому ученые предполагают, что Вселенная расширяется из-за того, что постоянно сталкивается с маленькими параллельными Вселенными, которые только недавно появились, то есть они имеют возраст младенцев, и поглощает их. Именно такой вариант развития событий лучше соответствует данным наблюдений, чем ведущая модель космологии.

Существует много гипотез, которые предполагают существование параллельных Вселенных, которые взаимодействуют с нашей Вселенной, и эта идея не нова. Но авторы нового исследования создали математическую модель для изучения гипотетического влияния такого взаимодействия на эволюцию нашей Вселенной. Как показывают расчеты ученых, слияние с другими Вселенными должно увеличить объем нашей Вселенной, и именно это воспринимается как расширение космоса космическими телескопами и другими аппаратами.

По словам ученых, с помощью своей теории они рассчитали скорость расширения Вселенной, и она более точно соответствует данным наблюдений, чем предполагает Стандартная космологическая модель.

Ученые предполагают, что Вселенная расширяется из-за того, что постоянно сталкивается с маленькими параллельными Вселенными, которые только недавно появились, то есть они имеют возраст младенцев, и поглощает их Фото: Live Science

Нашу Вселенную также "съели"

Также в своем исследовании ученые обратили внимание на проблему космологической инфляции. Это процесс чрезвычайно быстрого расширения Вселенной, который произошел в первые секунды существования космоса после Большого взрыва. Это явление до сих пор вызывает споры среди физиков.

Например, считается, что космологическая инфляция могла произойти из-за гипотетической частицы инфлатон, из которой состояло инфлатонное поле. Которое и является причиной чрезвычайно быстрого расширения Вселенной сразу после рождения.

Также в своем исследовании ученые обратили внимание на проблему космологической инфляции. Это процесс чрезвычайно быстрого расширения Вселенной, который произошел в первые секунды существования космоса после Большого взрыва. Это явление до сих пор вызывает споры среди физиков Фото: space.com

Авторы нового исследования считают, что это произошло, если брать за основу их теорию, в результате того, что нашу молодую Вселенную поглотила более крупная Вселенная. То есть произошел тот же процесс, который согласно теории, сейчас отвечает за расширение космоса. Ученые считают, что инфлатонное поле не нужно для космологической инфляции.

Ученые предполагают, что после того, как нашу Вселенную "съела" другая Вселенная, первая начала увеличиваться и также начала поглощать такие же молодые Вселенные.

Подтвердить обе теории могут только данные новых наблюдений за космосом. Ученые надеются, что наблюдения космических телескопов Уэбб и Евклид помогут определить, какая модель эволюции Вселенной является верной.

О космическом телескопе Евклид, который отправился в космос в прошлом году, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что секрет условий ранней Вселенной разгадан. Ученые изучили галактику, в которой некоторые звезды образовались 13 млрд лет назад, то есть через примерно 800 млн лет после рождения Вселенной.