Давным-давно в не очень далекой галактике: секрет условий ранней Вселенной разгадан (фото)

Ученые изучили галактику, в которой некоторые звезды образовались 13 млрд лет назад, то есть через примерно 800 млн лет после рождения Вселенной.

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Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, использовали данные космического телескопа Уэбб и получили ключ к разгадке условий, которые существовали в ранней Вселенной, пишет Phys.

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Ученые тщательно изучили возраст звезд в соседней с Млечным Путем неправильной галактике Вольф-Ландмарк-Мелотт и создали наиболее полную картину этого астрономического объекта. В этой галактике происходит активное образование новых звезд, хотя есть и очень старые звезды, которые появились 13 млрд лет назад, то есть через примерно 800 млн лет после рождения Вселенной.

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Галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт имеет звание неправильной, потому как не имеет четко выраженной формы, например, формы спиральной или эллиптической галактики. Она находится на окраине Местной группы галактик, куда входит и наш Млечный Путь и еще примерно 100 галактик.

По словам ученых, новое исследование позволило заглянуть в самую раннюю историю существования Вселенной и это были своеобразные археологические раскопки, только в космосе, целью которых было обнаружить звезды с очень малой массой, которые были созданы на ранних этапах истории Вселенной.

Так называемые галактики с малой массой очень сильно интересуют астрономов, ведь считается, что они доминировали в ранней Вселенной. Изучение таких галактик позволяет астрономам лучше понять процесс формирования звезд, появления химических элементов, также то, как образование новых звезд влияет структуру галактики. В локальной Вселенной таких галактик очень много и с помощью телескопа Уэбб их можно хорошо изучать.

Галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт имеет звание неправильной, потому как не имеет четко выраженной формы, например, формы спиральной или эллиптической галактики. Она находится на окраине Местной группы галактик, куда входит и наш Млечный Путь и еще примерно 100 галактик Фото: ESO

По словам ученых, расположение галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт на окраине Местной группы галактик защитило ее от влияния других подобных объектов, а потому звезды там остались в первозданном состоянии. С другой стороны, в данной галактике очень много газа, который позволяет появляться большому количеству новых звезд.

Чтобы лучше понять историю образования звезд в галактике Вольф-Ландмарк-Мелотт, то есть скорость с которой они формировались в разные временные периоды истории Вселенной, астрономы изучили участки космоса с сотнями тысяч звезд. Для определения их возраста использовались цвет, которые определяется температурой, и яркость.

Затем ученые подсчитали звезды разного возраста и составили карту уровня появления звезд на протяжении всей истории Вселенной. В результате ученые выяснили, что способность галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт создавать новые звезды со временем снижалась. Как показали наблюдения, галактика создавала звезды на ранних этапах истории Вселенной в течение 3 млрд лет. На какое-то время этот процесс остановился, а затем возобновился снова.

Ученые считают, что эта пауза была вызвана условиями, характерными для ранней Вселенной. В тот период Вселенная тогда была очень горячей, и эта высокая температура привела к нагреву газа в галактике и на какое-то время образование новых звезд остановилось. Период охлаждения газа длился несколько миллиардов лет, после чего формирование звезд началось снова.

Как уже писал Фокус, ученые представили новые результаты исследования образцов породы, взятой на поверхности астероида Бенну. Новый анализ показывает, что вполне вероятно, что этот космический камень был частью древней планеты, которая имела океан из жидкой воды.

Также Фокус писал том, что космический телескоп Хаббл запечатлел "соревнование" между двумя галактиками, которое напоминает перетягивание каната.