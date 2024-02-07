Давним-давно в не дуже далекій галактиці: секрет умов раннього Всесвіту розгадано (фото)

Вчені вивчили галактику, в якій деякі зірки утворилися 13 млрд років тому, тобто через приблизно 800 млн років після народження Всесвіту.

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Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, використовували дані космічного телескопа Вебб і отримали ключ до розгадки умов, які існували в ранньому Всесвіті, пише Phys.

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Учені ретельно вивчили вік зірок у сусідній із Чумацьким Шляхом неправильній галактиці Вольф-Ландмарк-Мелотт і створили найбільш повну картину цього астрономічного об'єкта. У цій галактиці відбувається активне утворення нових зірок, хоча є й дуже старі зірки, які з'явилися 13 млрд років тому, тобто через приблизно 800 млн років після народження Всесвіту.

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Галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт має звання неправильної, бо не має чітко вираженої форми, наприклад, форми спіральної чи еліптичної галактики. Вона розташована на околиці Місцевої групи галактик, куди входить і наш Чумацький Шлях та ще приблизно 100 галактик.

За словами вчених, нове дослідження дало змогу зазирнути в найранішу історію існування Всесвіту і це були своєрідні археологічні розкопки, тільки в космосі, метою яких було виявити зірки з дуже малою масою, які були створені на ранніх етапах історії Всесвіту.

Так звані галактики з малою масою дуже сильно цікавлять астрономів, адже вважається, що вони домінували в ранньому Всесвіті. Вивчення таких галактик дає змогу астрономам краще зрозуміти процес формування зірок, появи хімічних елементів, також те, як утворення нових зірок впливає на структуру галактики. У локальному Всесвіті таких галактик дуже багато і за допомогою телескопа Вебб їх можна добре вивчати.

Галактика Вольф-Ландмарк-Мелотт має звання неправильної, бо не має чітко вираженої форми, наприклад, форми спіральної чи еліптичної галактики. Вона розташована на околиці Місцевої групи галактик, куди входить і наш Чумацький Шлях та ще приблизно 100 галактик Фото: ESO

За словами вчених, розташування галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт на околиці Місцевої групи галактик захистило її від впливу інших подібних об'єктів, а тому зірки там залишилися в первозданному стані. З іншого боку, в цій галактиці дуже багато газу, який дозволяє з'являтися великій кількості нових зірок.

Щоб краще зрозуміти історію утворення зірок у галактиці Вольф-Ландмарк-Мелотт, тобто швидкість, з якою вони формувалися в різні часові періоди історії Всесвіту, астрономи вивчили ділянки космосу з сотнями тисяч зірок. Для визначення їхнього віку використовували колір, який визначається температурою, і яскравість.

Потім учені підрахували зірки різного віку і склали карту рівня появи зірок протягом усієї історії Всесвіту. У результаті вчені з'ясували, що здатність галактики Вольф-Ландмарк-Мелотт створювати нові зірки з часом знижувалася. Як показали спостереження, галактика створювала зірки на ранніх етапах історії Всесвіту протягом 3 млрд років. На якийсь час цей процес зупинився, а потім відновився знову.

Учені вважають, що ця пауза була спричинена умовами, характерними для раннього Всесвіту. У той період Всесвіт тоді був дуже гарячим, і ця висока температура призвела до нагрівання газу в галактиці і на якийсь час утворення нових зірок зупинилося. Період охолодження газу тривав кілька мільярдів років, після чого формування зірок почалося знову.

Як уже писав Фокус, вчені представили нові результати дослідження зразків породи, взятої на поверхні астероїда Бенну. Новий аналіз показує, що цілком ймовірно, що цей космічний камінь був частиною стародавньої планети, яка мала океан з рідкої води.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зафіксував "змагання" між двома галактиками, яке нагадує перетягування каната.