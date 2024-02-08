Четыре "волшебных" ингредиента: почему лосось является идеальной пищей для сердечников

Недавнее исследование ученых выявило целый ряд полезных соединений, укрепляющих наше сердце и защищающих его от различных заболеваний.

Лосось многими считается суперпродуктом, насыщенным питательными веществами, которые поддерживают и укрепляют наше здоровье. Недавние результаты исследований Университета Колорадо пролили свет на то, почему лосось является таким мощным компонентом сбалансированной диеты, особенно когда речь идет о здоровье сердца. В ходе исследования ученые выявили в лососе особые соединения, которые играют важнейшую роль в снижении уровня вредного холестерина в организме, пишет Daily Mail.

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Холестерин, особенно "плохой", известный как липопротеин низкой плотности (ЛПНП), может накапливаться в кровеносных сосудах, что приводит к повышенному риску инфарктов и инсультов. Исследование ученых показало, что лосось содержит не менее 30 метаболитов — небольших молекул, образующихся в процессе пищеварения или других процессов в организме, которые способствуют его полезным свойствам. Среди них четыре были напрямую связаны со значительным улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы.

В исследовании принял участие 41 человек в возрасте от 30 до 69 лет, которых попросили в течение определенного времени придерживаться средиземноморской диеты, включающей разнообразную рыбу, нежирные сорта мяса, цельные злаки, фрукты и овощи. Эта диета известна своими полезными свойствами, особенно в плане укрепления здоровья сердца. В рамках диеты участники еженедельно употребляли по две порции лосося в течение двух пятинедельных периодов с перерывом между ними.

Несмотря на избыточный вес или ожирение, ни у кого из участников не было активных метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа. В ходе исследования, тщательно проанализировав образцы пищи на наличие метаболитов, ученые обнаружили 1 518 соединений, 508 из которых были уникальны для лосося. Такой подход позволил ученым выявить специфические для лосося соединения, отвечающие за его полезные свойства.

Результаты исследования особенно интересны, поскольку они указывают на наличие специфических для лосося соединений и метаболитов, которые, как известно, снижают уровень холестерина. Эти вещества, многие из которых являются жирами, подчеркивают важность омега-3 жирных кислот, содержащихся в лососе. У участников с более высоким уровнем этих полезных соединений в крови наблюдалось значительное снижение уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов и аполипопротеина В — маркера риска сердечных заболеваний.

Это исследование впервые позволило ученым выявить биоактивные соединения в лососе, которые могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы при включении в средиземноморскую диету. Исследование подчеркивает разнообразие семейства лососевых, отмечая различия между лососем, выловленным в дикой природе, и лососем, выращенным на фермах, что в значительной степени зависит от их рациона.

Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и оливковым маслом, признана отличным выбором для здорового питания. Это исследование не только подтверждает пользу лосося для здоровья, но и способствует стимуляции перехода на более натуральные, богатые питательными веществами продукты для общего благополучия.

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