Вредные частицы. Ученые выяснили, что разрушает способы измерения расстояний во Вселенной

Новое исследование предполагает, что меленькие частицы, наполняющие галактики, могут искажать результаты наблюдений за космосом.

У астрономов есть много способов измерить расстояние до галактик, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет от нас, но большинство из них полагаются на так называемые стандартные свечи. Это астрофизические объекты, яркость которых можно калибровать, например, переменные звезды цефеиды или сверхновые типа Ia. Но всем этим стандартным свечам присуща некоторая изменчивость, поэтому астрономы также пытаются понять, где их предположения могут завести не туда, куда нужно. В качестве примера является недавнее исследование, опубликованное в издании The Astrophysical Journal, которое показывает, что галактическая пыль может искажать результаты наблюдений за космосом и определения расстояния до далеких галактик, пишет Universe Today.

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Ученые сравнили два несколько разных способа измерения расстояний до галактик. Первый способ сравнивает рентгеновскую светимость галактики с ее яркостью в ультрафиолетовом диапазоне волн. Этот метод известен как LX-LUV, и он основан на том факте, что активные ядра галактик имеют аналогичный спектр в зависимости от их общей яркости.

Метод LX-LUV позволяет астрономам определять абсолютную звездную величину, то есть яркость астрономического объекта и, следовательно, расстояние до галактики. Второй метод известен как R – L и он сравнивает ультрафиолетовую светимость аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики с радиусом этого диска. Чем больше диск, тем он ярче, тем самым астрономы получают абсолютную звездную величину.

Наполненная большим количеством пыли спиральная галактика М66 Фото: NASA

Оба этих метода фокусируются на яркости активных ядер галактик, которые питают сверхмассивные черные дыры, и оба используют яркость ультрафиолетового излучения. Поэтому два способа определения расстояний в космосе должны давать одинаковое значение. Но часто этого не происходит. Авторы исследования решили выяснить, почему.

Для этого ученые изучили 58 галактик, в которых для определения расстояния использовались оба вышеуказанных метода. Затем авторы искали факторы, которые могли исказить результаты одного метода по сравнению с другим.

Ученые обнаружили, что пыль внутри галактики может повлиять на метод LX-LUV. Галактическая пыль, которая состоит в основном из углерода и кремния, может поглощать рентгеновский свет и излучать обратно свет с другими длинами волн. Чем больше пыли в галактике, тем сильнее она может исказить результат измерения расстояний.

В то же время ученые выяснили, что галактическая пыль не очень сильно влияет на наблюдения с помощью метода R – L. Поэтому авторы исследования не рекомендуют использовать метод LX-LUV для измерения расстояний до галактик.

Это открытие никоим образом не подрывает основы Стандартной космологической модели, поскольку оба метода определения расстояний в космосе являются не единственными. Но исследование дает более четкое понимание об устройстве Вселенной.

Напоминаем, что новая теория предполагает, что Вселенная расширяется потому, что съедает маленьких "детей". Авторы новой теории считают, что за расширение Вселенной отвечает вовсе не загадочная темная энергия, как уже писал Фокус.