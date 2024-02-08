Травили друг друга еще 2 тысячи лет назад: археологи нашли сосуд с ядовитыми семенами

Исследователи обнаружили семена белены черной на месте римского поселения.

Археологи обнаружили костяной флакон, который был создан около 2 тыс. лет назад, он использовался для хранения ядовитых семян, пишет LiveScience.

Находка представляет из себя выдолбленную бедренную кость животного, вероятно, принадлежавшая овце или козе. Артефакт обнаружили на месте поселения римского периода на территории нынешних Нидерландов. До этого открытия ученые не имели доказательств того, что в Римской империи использовалось ядовитое растение.

Речь идет о семенах белены черной (Hyoscyamus niger) – это крайне ядовитое растение из семейства пасленовых. Белена издавна ценилась за свои целебные свойства, а также галлюциногенные эффекты.

Семена этого растения находили разбросанными по местам археологических раскопок по всей Европе, некоторые из них датировались 5500 годом до н.э. Но было сложно определить, семена были принесены на места древних стоянок преднамеренно или нет.

"Поскольку это растение широко распространено, его семена могли попасть на места археологических памятников естественным путем, без вмешательства человека", — говорит ведущий автор исследования Маайке Гроот, зооархеолога из Свободного университета Берлина.

По словам археологов, в случае с костяным флаконом, семена были преднамеренно помещены в сосуд, длина которого составляла 7,2 сантиметра. Чтобы семена лучше сохранились, сосуд запечатали пробкой из черной бересты. Исследователи датировали кость где-то между 70 и 100 годами нашей эры, основываясь на стилях керамики и проволочной броши, найденной в том же месте.

Это первый известный случай, когда семена намеренно хранились для последующего использования.

"Находка уникальна и представляет собой безошибочное доказательство преднамеренного использования семян черной белены в римских Нидерландах", — сказал Гроот.

Семена подтверждают более раннюю классическую литературу, утверждающую, что черная белена использовалась в римский период, хотя эти источники предполагают, что она использовалась в медицинских целях и не считалась рекреационным наркотиком. Например, согласно исследованию, римский писатель и натуралист Плиний Старший (который жил с 23 по 79 годы нашей эры) писал, что семена могут вызывать "безумие и головокружение".

Напомним, ученые выяснили, что люди могут вырабатывать яд подобно змеям. Исследователи говорят, что у человека есть все необходимые инструменты для выработки токсинов в слюне.