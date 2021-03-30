Ядовитый Homo Sapiens. Ученые выяснили, что люди могут вырабатывать яд подобно змеям

Исследователи говорят, что у человека есть все необходимые инструменты для выработки токсинов в слюне.

Новое исследование показало, что у людей действительно есть набор биологических инструментов для производства яда. Об этом сообщает Science Alert.

Найденный набор гибких генов, связанных у людей со слюнными железами, объясняет, как яд эволюционировал в царстве животных.

"По сути, у нас есть все строительные блоки для выработки яда. Теперь дело осталось за эволюцией", – говорит соавтор исследования из Окинавского института науки и технологий Агниш Баруа.

Оральный яд достаточно распространен в животном мире, он присутствует у таких разнообразных существ, как пауки, змеи и даже у медлительных лори – единственный известный ядовитый вид приматов. Ранее биологи знали, что ядовитые железы ротовой полости – это модифицированные слюнные железы, но новое исследование раскрывает молекулярную механику этих исследований.

Яд – это наилучший пример гибкости природы. Многие токсины, содержащиеся в яде, характеры для самых разных животных. Например, некоторые компоненты яда сороконожки также содержатся в змеином яде, говорит эксперт из Музея естественной истории в Лондоне Рональд Дженнер.

Новое исследование не фокусируется на самих токсинах, поскольку они быстро развиваются и представляют собой сложную смесь соединений.

Вместо этого, Баруа и соавтор исследования биолог-эволюционист Александр Михеев, сосредоточились на генах, связанных с выработкой яда, но не отвечающих за создание самих токсинов. Такие регулирующие гены составляют основу всей ядовитой системы.

Исследователи начали с генома коричневой гадюки, которая хорошо изучена, отчасти потому, что в Окинаве является инвазивным видом.

"Поскольку мы знали функцию всех генов, которые присутствовали в организме животного, мы смогли увидеть, с какими генами связан яд", – говорит Баруа.

Команда обнаружила совокупность генов, общи во многих тканях организма всех амниот (животные, оплодотворяющие яйца внутренне или откладывающие их на суше).

По словам Баруа, многие из этих генов участвуют в сворачивании белков, что имеет смысл, потому что ядовитые животные должны вырабатывать большое количество токсинов, строящихся на белках.

Те же самые виды регулирующих генов в изобилии обнаруживаются в слюнной железе человека, которая также в больших количествах производит белок, содержащийся в слюне. Это генетическая основа, которая делает возможным широкий спектр независимо эволюционирующих ядов в животном мире.

Иными словами, у каждого млекопитающего или рептилии есть генетический каркас, на котором построена ядовитая система ротовой полости. И люди, наряду с мышами, также производят ключевой белок, используемый во многих системах яда. Речь идет о калликреинах – белках, переваривающих другие белки, которые вырабатываются в слюне, они также являются ключевой частью многих ядов.

По словам ученых, калликреины – очень стабильные белки, и они не перестают работать, даже когда подвергаются мутации. Таким образом, легко получить полезные мутации калликреинов, которые делают яды более смертоносными или болезненными.

"Это не случайно, что калликреин является наиболее широко секретируемым компонентом ядов в животном мире, потому что в любой форме он остается очень активным ферментом", – отмечают исследователи.

Таким образом, калликреины являются естественно отправной точкой для возможного появления ядовитых людей.

"Если после драмы 2020 года, людям понадобиться стать ядовитыми, что выжить, мы будем наблюдать возрастающие дозы калликреинов", – подчеркивает Баруа.

Но это маловероятно, во всяком случае, если только методы людей по добыванию пищи или выбору партнеров не дадут сбой. Эксперты отмечают, что яд чаще всего развивается либо как метод защиты, либо как способ поймать добычу. То, какой именно яд выделяет, во многом зависит от того, как живет животное. Эволюция может адаптировать яд к потребностям животного посредством естественного отбора.