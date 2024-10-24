Ни секунды покоя. После двух разрушительных ураганов придет смертельный "красный прилив" (фото)

Исследователи предупредили, что вслед за ураганами над побережьем Мексиканского залива нависла еще одна угроза.

Related video

Ранее в этом году ученые предупреждали, нас ждет особенно экстремальный сезон штормов: количество названых ураганов будет столь велико, что исследователям попросту не хватит имен, чтобы назвать их все. Прогнозы не подвели: сезон начался с рекорда, за которым последовало затишье, а затем на Флориду один за другим обрушились два крупнейших урагана в истории — ураган Милтон и Хелен, пишет Daily Mail.

НА этом беды жителей Мексиканского залива во Флориде не закончились — теперь ученые предупреждают о новой угрозе — смертоносных "красных приливах". Образцы воды у берегов залива Тампа и спутниковые снимки показали средний или высокий уровень Karenia brevis — тип водорослей, вызывающих красные приливы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что "красные приливы" возникают, когда количество водорослей выходит из-под контроля, окрашивая воду в красно-коричневый цвет. Но это не единственная проблема, значительно хуже то, что они вырабатывают нейротоксин, который может находиться в воздухе вблизи пляжей.

На спутниковых снимках NOAA показано место цветения водорослей, содержащих Karenia brevis Фото: NOAA

Известно, что этот токсин может убить рыбу и вызвать у людей и домашних животных респираторные симптомы, такие как:

одышка;

кашель;

чиханье.

В крайних случаях вдыхание токсинов "красного прилива" в редких случаях также может стать причиной серьезных респираторных заболеваний, таких как:

пневмония;

бронхит;

обострение астмы.

Ученые также предупреждают, что в некоторых случаях "красные приливы" могут закончиться летальным исходом, когда респираторные симптомы ухудшаются, когда человек потребляет моллюсков, зараженных токсинами. В таком случае это может привести к паралитическому отравлению моллюсками, которое заканчивается смертью в 68,5% случаев.

По данным Национального центра прибрежных океанических наук (NCCOS), водоросли Karenia brevis присутствуют вдоль побережья в концентрациях, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей при ветре с берега. В данный момент ученые прогнозируют умеренный или высокий риск раздражения дыхательных путей, если ветры будут дуть с берега или вдоль берега, в других случаях риск заражения минимален.

Ураган может переместить вредоносные водоросли ближе к берегу, иногда перемещая их на сотни миль вдоль побережья Фото: The New Lede

По словам океанографа Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Ричарда Штумпфа, токсины "красного прилива", как правило, вызывают симптомы, похожие на "мгновенную простуду". Обычно симптомы проходят в течение первых нескольких минут после того, как человек покидает опасную зону. Но у людей с астмой или другими сопутствующими респираторными заболеваниями симптомы могут быть значительно более серьезными — вплоть до необходимости получения медицинской помощи.

Исследователи отмечают, что в опасности находятся не только люди, но также и животные, которые контактировали с токсинами "красного прилива". Некоторые из них серьезно заболели, а другие умерли.

Отметим, что во Флориде красный прилив чаще всего случается в конце лета и начале осени, но исследователи заявили, что в этом году угрозу усилили ураганы Хелен и Милтон. Ураганы не вызывают красные приливы сами по себе, но они могут ухудшить существующее цветение вредоносных водорослей, взбалтывая воду, богатую питательными веществами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то поняли, почему ледник "истекает кровью".