Жодної секунди спокою. Після двох руйнівних ураганів прийде смертельний "червоний приплив" (фото)

Дослідники попередили, що слідом за ураганами над узбережжям Мексиканської затоки нависла ще одна загроза.

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Раніше цього року вчені попереджали, що на нас чекає особливо екстремальний сезон штормів: кількість названих ураганів буде настільки великою, що дослідникам просто не вистачить імен, щоб назвати їх усі. Прогнози не підвели: сезон розпочався з рекорду, за яким наступило затишшя, а потім на Флориду один за одним обрушилися два найбільших урагани в історії — ураган Мілтон і Хелен, пише Daily Mail.

НА цьому біди жителів Мексиканської затоки у Флориді не закінчилися — тепер учені попереджають про нову загрозу — смертоносні "червоні припливи". Зразки води біля берегів затоки Тампа та супутникові знімки показали середній або високий рівень Karenia brevis — тип водоростей, що викликають червоні припливи.

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Зазначимо, що "червоні припливи" виникають, коли кількість водоростей виходить з-під контролю, забарвлюючи воду в червоно-коричневий колір. Але це не єдина проблема, значно гірше те, що вони виробляють нейротоксин, який може перебувати в повітрі поблизу пляжів.

На супутникових знімках NOAA показано місце цвітіння водоростей, що містять Karenia brevis Фото: NOAA

Відомо, що цей токсин може вбити рибу і спричинити у людей і домашніх тварин респіраторні симптоми, такі як:

задишка;

кашель;

чхання.

У крайніх випадках вдихання токсинів "червоного припливу" в рідкісних випадках також може стати причиною серйозних респіраторних захворювань, таких як:

пневмонія;

бронхіт;

загострення астми.

Учені також попереджають, що в деяких випадках "червоні припливи" можуть закінчитися летальним результатом, коли респіраторні симптоми погіршуються, коли людина споживає молюсків, заражених токсинами. У такому разі це може призвести до паралітичного отруєння молюсками, яке закінчується смертю у 68,5% випадків.

За даними Національного центру прибережних океанічних наук (NCCOS), водорості Karenia brevis присутні вздовж узбережжя в концентраціях, що можуть спричинити подразнення дихальних шляхів під час вітру з берега. Наразі вчені прогнозують помірний або високий ризик подразнення дихальних шляхів, якщо вітри дмухатимуть із берега або вздовж берега, в інших випадках ризик зараження мінімальний.

Ураган може перемістити шкідливі водорості ближче до берега, іноді переміщуючи їх на сотні миль уздовж узбережжя Фото: The New Lede

За словами океанографа Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Річарда Штумпфа, токсини "червоного припливу", як правило, викликають симптоми, схожі на "миттєву застуду". Зазвичай симптоми минають протягом перших кількох хвилин після того, як людина залишає небезпечну зону. Але у людей з астмою або іншими супутніми респіраторними захворюваннями симптоми можуть бути значно серйознішими — аж до необхідності отримання медичної допомоги.

Дослідники зазначають, що в небезпеці перебувають не лише люди, а й тварини, які контактували з токсинами "червоного припливу". Деякі з них серйозно захворіли, а інші померли.

Зазначимо, що у Флориді червоний приплив найчастіше трапляється наприкінці літа та на початку осені, але дослідники заявили, що цього року загрозу посилили урагани Гелен і Мілтон. Урагани не спричиняють червоні припливи самі по собі, але вони можуть погіршити наявне цвітіння шкідливих водоростей, збовтуючи воду, багату поживними речовинами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю".