Отруйний Homo Sapiens. Вчені з'ясували, що люди можуть виробляти отруту подібно зміям

Дослідники говорять, що у людини є всі необхідні інструменти для вироблення токсинів у слині.

Нове дослідження показало, що у людей справді є набір біологічних інструментів для вироблення отрути. Про це повідомляє Science Alert.

Знайдений набір гнучких генів, повʼязаних у людей зі слинними залозами, пояснює, як отрута еволюціонувала у царстві тварин.

"По суті, у нас є всі будівельні блоки для вироблення отрути. Тепер справа залишилася за еволюцією", — говорить співавтор дослідження з Окінавського інституту науки та технологій Агніш Баруа.

Оральна отрута досить поширена у тваринному світі, вона присутня у таких різноманітних істот, як павуки, змії і навіть у повільних лорі — єдиний відомий отруйний вид приматів. Раніше біологи знали, що отруйні залози ротової порожнини — це модифіковані слинні залози, але нове дослідження розкриває молекулярну механіку цих досліджень.

Отрута — це найкращий приклад гнучкості природи. Багато токсинів, що містяться в отруті, характерні для найрізноманітніших тварин. Наприклад, деякі компоненти отрути стоноги також містяться у зміїній отруті, каже експерт з Музею природної історії в Лондоні Рональд Дженнер.

Нове дослідження не фокусується на самих токсинах, оскільки вони швидко розвиваються і є складною сумішшю сполук.

Замість цього, Баруа і співавтор дослідження біолог-еволюціоніст Олександр Міхєєв, зосередилися на генах, повʼязаних з виробленням отрути, але не відповідають за створення самих токсинів. Такі регулятивні гени складають основу всієї отруйної системи.

Дослідники почали з геному коричневої гадюки, яка добре вивчена, почасти тому, що в Окінаві є інвазивним видом.

"Оскільки ми знали функцію всіх генів, які були присутні в організмі тварини, ми змогли побачити, з якими генами повʼязана отрута", — говорить Баруа.

Команда виявила сукупність генів, загальні в багатьох тканинах організму всіх амніот (тварини, які запліднюють яйця внутрішньо або відкладають їх на суші).

За словами Баруа, багато з цих генів беруть участь у згортанні білків, що має сенс, тому що отруйні тварини повинні виробляти велику кількість токсинів, що будуються на білках.

Ті ж самі види регулятивних генів у достатку виявляються в слинних залозах людини, яка також у великих кількостях виробляє білок, що міститься в слині. Це генетична основа, яка робить можливим широкий спектр незалежно еволюціонуючих отрут у тваринному світі.

Іншими словами, у кожного ссавця або рептилії є генетичний каркас, на якому побудована отруйна система ротової порожнини. І люди, поряд з мишами, також виробляють ключовий білок, який використовується у багатьох системах отрути. Йдеться про калікреїни — білки, що переварюють інші білки, які виробляються в слині, вони також є ключовою частиною багатьох отрут.

За словами вчених, калікреїни — дуже стабільні білки, і вони не перестають працювати, навіть коли піддаються мутації. Таким чином, легко отримати корисні мутації калікреїнів, які роблять отрути смертоноснішими або хворобливішими.

"Це не випадково, що калікреїн є компонентом отрут, що найбільш широко секретується, у тваринному світі, тому що в будь-якій формі він залишається дуже активним ферментом", — зазначають дослідники.

Таким чином, калікреїн є природною відправною точкою для можливої появи отруйних людей.

"Якщо після драми 2020 року, людям знадобитися стати отруйними, що вижити, ми будемо спостерігати зростаючі дози калікреїнів", — підкреслює Баруа.

Але це малоймовірно, принаймні якщо тільки методи людей з добування їжі або вибору партнерів не дадуть збій. Експерти зазначають, що отрута найчастіше розвивається або як метод захисту, або як спосіб зловити здобич. Те, яка саме отрута виділяється, багато в чому залежить від того, як живе тварина. Еволюція може адаптувати отруту до потреб тварини за допомогою природного відбору.