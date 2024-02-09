США готовится обойти Китай: в недрах страны найдены невероятные запасы редкоземельных минералов

Эксперты полагают, что в скором времени Штаты могут выйти в мировые лидеры по добыче редкоземельных минералов.

Американская компания Rare Earths Inc объявила, что в Вайоминге обнаружено невероятное количество редкоземельных минералов, которые могут вывести США в лидеры на мировом рынке. Исследователи отмечают, что запасы минералов оказались настолько велики, что "превзошли самые смелые мечты" исследователей, пишет Daily Mail.

Эксперты заявляют, что запасы вблизи Уитленда значительно превышают запасы Китая, оценивающиеся в 44 миллиона тонн. Более того в компании заявили, что реальные объемы редкоземельных минералов в недрах Земли превзошли самые смелые прогнозы после бурения лишь 25% территории. Предполагается, что в общей сложности под землей в Вайоминге спрятано "сокровище" на 2,34 миллиарда метрических тонн.

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Исследователи отмечают, что типы ископаемых, обнаруженных в месторождении, используются, среди прочего, в смартфонах, двигателях гибридных авто, а также военных технологиях. Отметим, что сегодня 95% перерабатываемых редкоземельных минералов поступает из Китая, при этом США импортируют 74% своих поставок из этой страны. Однако в декабре 2023 года Китай заявил о запрете добычи редкоземельных элементов, как предполагают ученые, это связано с попыткой страны сохранить лидерство в этой нише.

По словам генерального директора American Rare Earths Дона Шварца, компания провела первое бурение в марте 2023 года, тогда было установлено, что на северо-востоке Вайоминга обнаружено около 1,2 миллиона метрических тонн редкоземельных минералов. Вторая попытка бурения была предпринята осенью прошлого года, в результате чего было обнаружено на 64% больше полезных ископаемых.

Редкоземельные минералы, обнаруженные на участке, включали оксиды неодима, празеодима, самария, диспрозия и тербия Фото: American Rare Earths

Исследователи отмечают, что такие результаты иллюстрируют огромный потенциал проекта, когда ресурсы увеличились во время кампании эксплуатационного бурения, что увеличило измеренные данные на 128%. По словам Шварца, это кажется невероятным, так как обычно по мере уплотняющего бурения наблюдается уменьшение ресурсов, а вовсе не их прирост. В то же время исследователи отмечают, что в данный момент было исследовано лишь четверть территории.

Отметим, что среди редкоземельных минералов, обнаруженных на этом участке, присутствовали оксиды:

неодима;

празеодима;

самария;

диспрозия;

тербия.

Например, магниты из неодима используются в жестких дисках и мобильных телефонах, а празеодим используется в высокопрочных сплавах авиационных двигателей. В то же время диспрозий используют в изготовлении управляющих стержней в ядерных реакторах, а тербий — в низкоэнергетических лампочках и ртутных лампах.

Предполагается, что в процессе добычи будет использоваться открытый карьер на поверхности, что является наиболее распространенным методом добычи ископаемых в современном мире. В то же время исследователи предупреждают, что открытый способ добычи полезны ископаемых наносит вред окружающей среде, он также является самым быстрым способом добычи: в день можно добывать до 20 000 тонн полезных ископаемых. Кроме того, открытый способ добычи является более безопасным для рабочих, чем туннели.

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