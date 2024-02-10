Сокровища древнего города Китая: ученые нашли артефакты и реликвии для гадания (фото)

Китайские археологи нашли более 40 захоронений, относящихся к периоду Западной Хань. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, в частности так называемые кости оракула.

В Пуяне, провинции Хэнань в Центральном Китае, археологи обнаружили многочисленные артефакты, проливающие свет на древний китайский город Гань. Охватывая период от Воюющих государств (475 г. до н. э. — 221 г. до н. э.) до династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), этот город играл важную роль в истории Китая, пишет Arkeonews.

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В руинах города исследователи обнаружили более 40 захоронений. Эти гробницы, характеризующиеся своей длинной и узкой конструкцией, содержали много погребальных артефактов, таких как шахматные фигуры, глиняная посуда и бронзовые зеркала. Археолог Ку Фулинь предполагает, что из-за конфигурации гробниц и большого количества реликвий они, вероятно, датируются периодом династии Хань, в частности, Западной Хань (206 г. до н. э. — 25 г. н. э.).

Фото: Arkeonews

Среди выдающихся находок на этом месте — костяные таблички, всего 10 штук, с надписями в древнекитайской системе счисления, известной как "Десять небесных стеблей и двенадцать земных ветвей", или Тяньгань Дижи. Что делает эти костяные таблички действительно редкими, так это наличие на их поверхности киноварной краски.

Тяньгань Дижи — это древние китайские системы отсчета времени, возникшие на основе наблюдений за небом. Эти системы играли значительную роль в повседневной жизни Китая со времен династии Шан, около 1000 года до нашей эры. Открытие костей оракула с полным циклом, включающим Небесные Стебли и Земные Ветви, еще больше подчеркивает их историческую важность.

Кость оракула династии Шан Фото: Википедия

Вопреки распространенному мнению, которое связывает эти кости с рудиментарным календарем, эксперты, такие как Сьонг Ганг, авторитетный знаток китайской народной культуры, утверждают обратное. Сьонг предполагает, что из-за ценности кости как материала для резьбы, эти таблички, вероятно, использовались для "гадания" и "древних жертвенных церемоний".

Кости оракулов, обычно изготовленные из костей лопатки быка или черепашьих панцирей, были неотъемлемой частью древнекитайских церемоний гадания. Эти церемонии служили средством для получения советов на различные темы, начиная от военной стратегии и прогнозирования урожая до родов и даже причины зубной боли у короля.

Кроме артефактов, раскопки раскрыли историю Гань как древнего режима, который когда-то был вассальным государством во времена династии Западная Чжоу. Подобно Гань, в Пуяне был основан ещё один древний город под названием Ци, датируемый периодом Весенней и Осенней эпохи (770 г. до н. э. — 476 г. до н. э.). Это открытие, по словам археолога Ку Фулиня, даёт ценную информацию о градостроительной и строительной системе династии Хань.

Раскопки в Пуяне не только обнаружили костяные таблички с древними надписями, но и открыли богатый гобелен истории, предлагая уникальный взгляд на культурные практики и церемонии гадания Западной династии Хань.

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