Беременность длинною в миллионы лет: ученые нашли сохранившуюся окаменелость лягушки с икрой

Окаменелости древних животных зачастую не могут похвастаться хорошо сохранившимися останками, но уникальная находка ученых не просто запечатлела древнюю лягушку, но и смогла уберечь ее потомство от разрушительного времени.

В ходе недавнего открытия, всколыхнувшего научный мир, исследователи наткнулись на окаменелость лягушки, не похожую ни на одну другую. Эта окаменелость, обнаруженная в ходе детального исследования — не просто груда костей. Это снимок момента древности, на котором видны не только кости, но и некоторые мягкие ткани лягушки. Что делает эту находку еще более необычной, так это то, что лягушка была беременна, а икринки все еще находились внутри ее тела, пишет Salon.

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Лягушки, которых насчитывается более 6 000 видов, давно привлекают внимание ученых своим разнообразием и в то же время удивительно единообразным строением скелета. Однако изучение их мягких тканей, крайне важных для понимания их биологии и эволюции, было затруднено из-за редкости таких тканей в окаменелостях. Новая находка стала переломным моментом, открыв редкий взгляд на биологию этих древних существ.

Окаменелость, названная JQ-HX-QW-02, была обнаружена с яйцами, расположенными столбиками, вероятно, в яйцеводе, и еще одним скоплением, возможно, в яичнике. Такое расположение повторяет репродуктивный процесс современных лягушек, у которых яйца проходят через парные яйцеводы. Наличие этих икринок говорит о том, что лягушка была гравидной — термин, используемый для описания лягушки, вынашивающей икру.

Интересно, что, согласно исследованию, лягушка умерла не от естественных причин, таких как старость или хищничество, а, скорее всего, от утопления или истощения, связанного со спариванием. Этот вывод дает представление о проблемах и опасностях, с которыми сталкивались лягушки миллионы лет назад, которые не отличаются от тех, с которыми сталкиваются некоторые виды сегодня.

В другом исследовании, опубликованном в прошлом году, ученые объявили об открытии самой маленькой в мире лягушки Limnonectes phyllofolia, размером всего 30 миллиметров от брюшка до рыла. Эта крошечная лягушка, найденная на острове Сулавеси, может похвастаться парой клыков на нижней челюсти, что добавляет еще одну уникальную особенность к и без того разнообразному семейству.

Эти исследования подчеркивают не только разнообразие и приспособляемость лягушек, но и то, что они постоянно преподносят сюрпризы науке. С каждым открытием мы получаем ценные сведения об эволюционной истории жизни на Земле, экологических проблемах, с которыми сталкивались древние виды, и удивительных стратегиях, которые они выработали, чтобы выжить.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.