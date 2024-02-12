Знаменитый Луч смерти от Архимеда: 12-летний школьник подтвердил, что оружие работает

Школьник экспериментально доказал, что изобретение древнегреческого ученого могла сжигать корабли.

Ученик 8-го класса из Канады доказал, что "луч смерти", изобретенный древнегреческим ученым Архимедом, действительно работает, пишет IFL Science.

Согласно некоторым данным, такой "луч смерти" использовал солнечные лучи, что испепелить вражеские корабли. Оружие предположительно было использовано против римского флота весьма эффективно. Но исследователи все еще колеблются с ответом, действительно ли существовало подобное оружие в древности.

Для того, чтобы разрешить давний спор, 12-летний Бренден Сенер построил уменьшенную версию оружия и корабля, выяснив, что концепция Архимеда работает.

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В легендах говорится, что впервые луч смерти был использован против вторгшихся римлян во время осады Сиракуз, которая длилась с 212 до 213 года до н.э. Когда военные корабли приближались к осажденному городе, расположенному на Сицилии, защитники использовали изобретение Архимеда, чтобы отбросить врага.

Согласно записям греческого историка Лукиана, Архимед разместил зеркала вдоль Сиракузского залива, чтобы направить солнечные лучи на корабли противника, заставив их загореться.

Позже знаменитый французский философ Рене Декарт и другие, отвергли эту идею как вымысел. Но оружие все же попытались воссоздать. К примеру, в 2005 году ученые из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что изобретение Архимеда способно поджечь вражеский корабль всего за 11 минут.

Располагая меньшими возможностями, Сенер остановился на настольной версии древнего луча смерти, используя ряд вогнутых зеркал и светодиодных настольных ламп. Он обнаружил, что при использовании отражателей для фокусировки 50-ваттного источника тепла на листе картона температура мишени может быть повышена на 2°C с каждым дополнительным зеркалом, всего до трех зеркал.

Добавление четвертого зеркала привело к резкому скачку температуры на 8°C.

Когда он повторил эксперимент, используя 100-ваттную лампу, он обнаружил, что "изменение температуры для каждого зеркала составляло 4°C до трех зеркал и дополнительные 10°C для четвертого зеркала".

"Основываясь на моих экспериментальных результатах, я согласен с группой Массачусетского технологического института и считаю, что при достаточно сильном источнике тепла и больших зеркалах, сфокусированных под идеальным углом, возгорание может быть возможным", — пишет юный автор исследования.

В конечном итоге он заключает, что "исторические описания использования Луча Смерти в древних Сиракузах правдоподобны, однако никаких археологических свидетельств Луча Смерти Архимеда обнаружено не было, кроме того, что записано в книгах древних философов".

Напомним, почему о последнем месте упокоения гениального математика Архимеда так мало известно. Несмотря на его знаковый момент "Эврики" и революционные изобретения, большая часть его жизни остается окутанной тайной.