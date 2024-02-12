Очень редкая обезьяна-паук родила на высоте 15 метров: детенышу чудом удалось выжить (видео)

Защитники природы стали свидетелями удивительного чуда рождения паучьей обезьяны, которое едва ли не закончилось трагедией — малыш едва не упал с высоты, спасла лишь пуповина.

Высоко в джунглях тропического леса на северо-западе Эквадора в январе этого года защитники дикой природы стали свидетелями удивительного события, которое едва ли не закончилось трагедией. Исследователи впервые в истории засняли видео, как рожает самка паучьей обезьяны — детенышу чудом удалось выжить, пишет Daily Mail.

События разворачивались на высоте около 15 метров — съемочная группа наблюдала, как в первые мгновения своей жизни детеныш паучьей обезьяны опасно свисал над землей. Фактически его удерживала лишь пуповина, ученые опасались, что новорожденный может упасть и разбиться, но к счастью этого не произошло. Зоозащитники дали имя новорожденному самцу — его назвали Анку.

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Отметим, что обезьяны-пауки сегодня находятся под угрозой исчезновения, а потому подобные наблюдения чрезвычайно редки — фактически ученым впервые удалось наблюдать нечто подобное. По словам защитника природы Фелипе Альфонсо-Кортеса, являющийся соучредителем группы Proyecto Washu, которой и удалось сделать запись, за все 10 лет работы в Эквадоре им ни разу не удавалось наблюдать ничего подобного.

Буроголовая обезьяна-паук входит в список 25 наиболее уязвимых приматов в мире — все они находятся под угрозой исчезновения. Привычный ареал обитания этого вида простирается от западной Панамы до западной границы Колумбии и северо-запада Эквадора. Однако во всей Латинской Америки представители этого вида теряют свою привычную среду обитания — основной причиной такой ситуации называют человеческую деятельность.

Благодаря новым кадрам, заснятым учеными, исследователям теперь известно, что обезьянам-паукам необходимо тихое место высоко на деревьях, чтобы выжить. Зоозащитники также считают, что основной причиной вымирания этого вида является вырубка лесов и обширные плантации для выращивания таких культур, как пальмовое масло. Однако существует и ряд других факторов. Например, большая средняя продолжительность жизни приматов и длительный период выкармливания и воспитания детенышей также негативно влияют на выживание вида.

Известно, что самке буроголовой обезьяны-паука (Ateles fusciceps), как правило, требуется более 7 месяцев до родов, а также около четырех лет после родов, чтобы выкормить и воспитать детеныша. Во время этого периода времени самка вряд ли еще раз забеременеет, а это приводит к снижению численности популяции.

По словам биолога и координатора проекта Proyecto Washu Альфонсо-Кортеса, средняя продолжительность этого вида составляет 15-20 лет. Однако рождение этого малыша стало некоторой неожиданностью для команды, так как его матери Арави, по подсчетам ученых, уже не менее 25 лет. Команда также отмечает, что это первый детеныш, рожденный Арави за последние 8 лет.

Авторы исследования отмечают, что рождение этого малыша на самом деле является чем-то удивительным и дает надежду на выживание целого вида по ряду причин: во-первых, рождение нового малыша расширяет популяцию, во-вторых, возраст Арави свидетельствует о том, что обезьяны-пауки могут жить дольше и, вероятно, способны размножаться даже в самом позднем возрасте.

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