Янус в золоте: в Польше нашли средневековый перстень с нетрадиционными символами (фото)

Янус — уникальный римский бог, не имеющий ни одного греческого двойника. Он бог начала и конца, входов и выходов, перемен, перехода, ворот, дверных проемов и арок.

Под Королевским замком на Вавеле в Кракове исследователи нашли уникальную археологическую находку — золотой перстень с двуликим дизайном. Этот перстень, который, как полагают, происходит из XI или XII века, является единственным в своем роде, когда-либо найденным на польской земле, пишет Arkeonews.

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В отличие от других артефактов той же эпохи, этот золотой перстень не соответствует общепринятой христианской символике того времени. Его особый декор — щит с двумя противоположными лицами, что, возможно, намекает на Януса, римского бога, известного своей двуликостью. Такое необычное изображение свидетельствует о высоком уровне местного мастерства.

Янус, определенно римское божество, не имеющее греческого аналога, олицетворяет начало и конец, переходы, ворота, дверные проемы и арки. Присутствие символики Януса на этом кольце добавляет слой интриги к его историческому значению.

Сам перстень имеет деликатную толщину 1,5 мм, диаметр 4 мм и окружность 57 мм. Его отличает сложная отделка, что делает артефакт редкой находкой. Предыдущие раннесредневековые золотые кольца, найденные в Польше, были либо без орнамента, либо украшенными простыми геометрическими узорами.

Фото: WAWEL ROYAL CASTLE

Исследователь Ежи Тшебинский называет перстень "уникальным", выделяя его особый статус как единственного раннесредневекового польского перстня с изображениями фигур или людей. Тшебинский предполагает, что это исключительное изделие, вероятнее всего, было местным произведением, возможно, принадлежало члену элиты во времена Пястов, первой польской правящей династии с X по XIV век. Форма перстня является типичной для той эпохи в Польше.

Археологическую жемчужину нашли в подвале Датской башни, одной из четырех жилых башен. Великий князь Литовский Владислав II Ягайло приказал построить башню в конце XIV — начале XV века во время реконструкции замка. Фасад башни достроили в XVI веке.

Интересно, что перстень нашли на руинах бывшего каменного сооружения, вероятно, оборонительного вала. История Королевского замка на Вавеле достигает XI века.

Это открытие не только проливает свет на богатую историю Польши, но и бросает вызов нашему пониманию средневекового ремесла и культурных влияний в регионе. Уникальные образы и мастерство перстня открывают новые пути для исследования художественных и символических выражений прошлого.

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