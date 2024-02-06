Владел словом, как Зевс молниями: в музее хранится кубок древнего правителя (фото)

Артефакт нашли разбитым на 12 фрагментов. А самым интересным в нем является надпись, содержащая имена семерых мужчин. Одним из них может быть правитель "золотого века" Афин.

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В 2014 году во время раскопок на севере Афин обнаружили кубок для вина, который, как полагают, принадлежал древнегреческому политическому деятелю Периклу. Этот артефакт сейчас хранится в Эпиграфическом музее в Афинах, пишет GreekReporter.

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Перикл, выдающийся афинянин, живший с 495 году до н. э. по 429 году до н. э, был правителем, времена которого назвали "золотым веком" Афин. Окрашенную в черный цвет чашу обнаружили разбитой на 12 частей. Интересно, что на ее стороне нанесено шесть имен, которые можно увидеть только тогда, когда артефакт перевернуть вверх дном. Там написаны такие имена: Аристид, Диодот, Десимос, Арифрон, Перикл, Эвкрит, а также еще одно — Драпетис — на дне.

Среди этих имен выделяется Перикл, учитывая его историческое значение. Археологи утверждают, что чашей пользовался афинский политик, а вышеупомянутый Арифрон, вероятнее всего, был его старшим братом.

Перикл, выдающийся афинянин, живший с 495 году до н. э. по 429 году до н. э, был правителем, времена которого назвали "золотым веком" Афин Фото: Википедия

Ангелос Матаиу, секретарь Греческого эпиграфического общества, объяснил: "Имя Арифрон чрезвычайно редкое. То, что оно стоит над именем Перикла, дает нам 99-процентную уверенность в том, что это два брата". Считается, что кубок использовали на винном симпозиуме во времена молодости Перикла, где шестеро мужчин выгравировали свои имена на память.

Эта находка позволяет нам представить сцену из древних времен, где эти семеро мужчин участвовали в собрании. Возможно, после встречи один из них, как и Драпетис, выгравировал на кубке имена на память. Имена на стороне кубка, похоже, являются работой одного человека, тогда как имя Драпетиса на дне, похоже, дописал другой.

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Сегодня этот артефакт хранится в Эпиграфическом музее в Афинах, расположенном неподалеку от Акрополя и других археологических памятников. В музее хранится разнообразная коллекция надписей Древней Греции, что позволяет заглянуть в повседневную жизнь и монументальные события.

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