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Технології та наука

Володів словом, як Зевс блискавками: в музеї зберігається кубок стародавнього правителя (фото)

Перікл, Афіни, Золоте століття, правитель, правління, кубок, ім’я, чаша, діяч, музей, знахідка, історія, археологія, археологи, політик, стратег, брат, пам’ять
Фото: Ministry of Culture | У 2014 році під час розкопок на півночі Афін виявили кубок для вина, який, як вважають, належав давньогрецькому політичному діячеві Періклу.

Артефакт знайшли розбитим на 12 фрагментів. А найцікавішим в ньому є напис, що містить імена сімох чоловіків. Одним з них може бути правитель "золотого століття" Афін.

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У 2014 році під час розкопок на півночі Афін виявили кубок для вина, який, як вважають, належав давньогрецькому політичному діячеві Періклу. Цей артефакт зараз зберігається в Епіграфічному музеї в Афінах, пише GreekReporter.

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Перікл, видатний афінянин, який жив з 495 році до н. е. по 429 році до н. е, був правителем, часи якого назвали "золотим століттям" Афін. Пофарбовану в чорний колір чашу виявили розбитою на 12 частин. Цікаво, що на її боці нанесено шість імен, які можна побачити лише тоді, коли артефакт перевернути догори дном. Там написані такі імена: Арістід, Діодот, Десімос, Аріфрон, Перікл, Евкріт, а також ще одне — Драпетіс — на дні.

Серед цих імен виділяється Перікл, зважаючи на його історичне значення. Археологи стверджують, що чашею користувався афінський політик, а вищезгаданий Аріфрон, найімовірніше, був його старшим братом.

Перікл, Афіни, Золоте століття, правитель, правління, кубок, ім’я, чаша, діяч, музей, знахідка, історія, археологія, археологи, політик, стратег, брат, пам’ять Fullscreen
Перікл, видатний афінянин, який жив з 495 році до н. е. по 429 році до н. е, був правителем, часи якого назвали "золотим століттям" Афін
Фото: Вікіпедія

Ангелос Матаіу, секретар Грецького епіграфічного товариства, пояснив: "Ім'я Аріфрон надзвичайно рідкісне. Те, що воно стоїть над ім'ям Перікла, дає нам 99-відсоткову впевненість у тому, що це два брати". Вважається, що кубок використовували на винному симпозіумі за часів молодості Перікла, де шестеро чоловіків викарбували свої імена на пам'ять.

Ця знахідка дозволяє нам уявити сцену з давніх часів, де ці семеро чоловіків брали участь у зібранні. Можливо, після зустрічі один з них, як і Драпетіс, викарбував на кубку імена на згадку. Імена на боці кубка, схоже, є роботою однієї людини, тоді як ім'я Драпетіса на дні, схоже, дописала інша.

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Сьогодні цей артефакт зберігається в Епіграфічному музеї в Афінах, розташованому неподалік від Акрополя та інших археологічних пам'яток. У музеї зберігається різноманітна колекція написів Стародавньої Греції, що дає змогу зазирнути у повсякденне життя та монументальні події.

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