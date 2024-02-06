Володів словом, як Зевс блискавками: в музеї зберігається кубок стародавнього правителя (фото)

Артефакт знайшли розбитим на 12 фрагментів. А найцікавішим в ньому є напис, що містить імена сімох чоловіків. Одним з них може бути правитель "золотого століття" Афін.

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У 2014 році під час розкопок на півночі Афін виявили кубок для вина, який, як вважають, належав давньогрецькому політичному діячеві Періклу. Цей артефакт зараз зберігається в Епіграфічному музеї в Афінах, пише GreekReporter.

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Перікл, видатний афінянин, який жив з 495 році до н. е. по 429 році до н. е, був правителем, часи якого назвали "золотим століттям" Афін. Пофарбовану в чорний колір чашу виявили розбитою на 12 частин. Цікаво, що на її боці нанесено шість імен, які можна побачити лише тоді, коли артефакт перевернути догори дном. Там написані такі імена: Арістід, Діодот, Десімос, Аріфрон, Перікл, Евкріт, а також ще одне — Драпетіс — на дні.

Серед цих імен виділяється Перікл, зважаючи на його історичне значення. Археологи стверджують, що чашею користувався афінський політик, а вищезгаданий Аріфрон, найімовірніше, був його старшим братом.

Перікл, видатний афінянин, який жив з 495 році до н. е. по 429 році до н. е, був правителем, часи якого назвали "золотим століттям" Афін Фото: Вікіпедія

Ангелос Матаіу, секретар Грецького епіграфічного товариства, пояснив: "Ім'я Аріфрон надзвичайно рідкісне. Те, що воно стоїть над ім'ям Перікла, дає нам 99-відсоткову впевненість у тому, що це два брати". Вважається, що кубок використовували на винному симпозіумі за часів молодості Перікла, де шестеро чоловіків викарбували свої імена на пам'ять.

Ця знахідка дозволяє нам уявити сцену з давніх часів, де ці семеро чоловіків брали участь у зібранні. Можливо, після зустрічі один з них, як і Драпетіс, викарбував на кубку імена на згадку. Імена на боці кубка, схоже, є роботою однієї людини, тоді як ім'я Драпетіса на дні, схоже, дописала інша.

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Сьогодні цей артефакт зберігається в Епіграфічному музеї в Афінах, розташованому неподалік від Акрополя та інших археологічних пам'яток. У музеї зберігається різноманітна колекція написів Стародавньої Греції, що дає змогу зазирнути у повсякденне життя та монументальні події.

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