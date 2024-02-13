Зияющая рана на теле Земли: в Исландии так много раскаленной лавы, что ее видно из космоса (фото)

Пробудившийся исландский вулкан извергает невероятное количество лавы — ее настолько много, что можно увидеть из космоса.

Вулкан в Исландии начал подавать небывалые признаки сейсмической активности еще в конце прошлого года, с тех пор он то успокаивался, то выплескивал на поверхность полуострова Рейкьянес невероятные фонтаны лавы. Ученые даже заметили, что раскаленная лава движется сверхбыстро, что весьма насторожило исследователей, пишет Futurism.

Еще в декабре прошлого года местные власти приняли решение эвакуировать рыбацкий городок Гриндавик, под которым пролегает 15-километровый туннель заполненный раскаленной лавой. Во время одного из извержений трещина образовалась недалеко от инфраструктуры города, в результате чего магма подошла максимально близко к постройкам.

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В общей сложности с декабря 2023 года вулкан Фаградальсфьядль извергался уже трижды. Последнее извержение было настолько сильным, что огромные огненные реки светящейся красной лавы были запечатлены спутников ENTINEL-2 Европейского космического агентства Copernicus.

Потоки раскаленной лавы сфотографировали из космоса Фото: ESA

Исследователи отмечают, что во время последнего извержения исландского вулкана на поверхность вырвалось так много лавы, что местным властям также пришлось эвакуировать местный гидротермальный курорт, известный во всем мире. Теперь ученые отмечают, что продолжающиеся извержения оставляют видимый след на окружающем ландшафте. Например, предыдущие спутниковые снимки, сделанные SENTINEL-2 до последней вспышки, показали огромные области застывшей лавы, темные пятна прекрасно выделялись на фоне свежевыпавшего снега.

Отметим, что Исландия находится в зоне вулканической активности, так как островное государство расположено на границе Евразийской и Североамериканской тектонических плит. Исландия также является домом для более чем 100 вулканов, три десятка из которых сегодня являются активными.

Однако на полуострове Рейкьянес, который сегодня страдает от вулканической активности, лава в последний раз поднималась на поверхность около 800 лет назад. По словам Тамсина Мазера из Оксфордского университета, изучающего Землю, тектонические плиты Земли расходятся со скоростью всего несколько сантиметров в год. Однако, вероятно, это не происходит плавно — они проходят через импульсы высшей активности.

Исландский полуостров вступил в новую эру вулканической активности Фото: ESA

Исследователи также предполагают, что этот район будет оставаться активным в течение нескольких лет, а возможно и десятилетий. Увы, эта новость не является утешительной для местного населения, так как этот регион Исландии является одним из самых густонаселенных. Кроме того, здесь располагается международный аэропорт, крупные геотермальные электростанции и туристическая инфраструктура.

Таким образом ученые сходятся во мнении, что Исландия вступила в новую вулканическую эру, но, увы, никто не знает, когда она завершится и что это повлечет за собой.

Ранее Фокус писал о том, что "огненный змей" несется на всех парах: поток магмы под Исландией движется на сверхскорости.