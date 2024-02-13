Место и климат не важны. Где бы ни лежал труп, там всегда появляются одни и те же организмы

Исследователи обнаружили, где бы после смерти не оказалось тело человека, на нем всегда появляются одни и те же организмы и действуют они по заведомо известному сценарию.

Новое исследование показывает, что "бригада экологической уборки", которая занимается "утилизацией" трупов, состоит из нескольких представителей одного и того же вида. Как правило, они всегда появляются на месте, где лежит мертвое тело и действуют по одному и тому же сценарию. Причем местоположение, климат и время года не играют особой роли, пишет Science Alert.

По словам микробных экологов и авторов исследования Джессики Меткалф и Закари Берчама из Университета штата Колорадо, результаты их работы могут принести пользу обществу и, вероятно, станут чрезвычайно полезными в качестве нового инструмента судебно-медицинской экспертизы.

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Основными разрушителями мертвого тела являются бактерии и грибы — фактически они постоянно пытаются "съесть" наше тело, однако пока мы живы, им мешает целый ряд факторов, в том числе:

иммунная система;

кожный барьер;

правила гигиены;

полезный микробиом.

Ученые, конечно, не могут просто раскидать человеческие тела в разных уголках мира, а потому исследования такого рода проводятся на специальных "фермах тел", где посмертные исследования проводятся в относительной тишине.

В ходе последнего исследования ученые разложили по элементам 36 человеческих тел, каждое из которых было добровольно передано донором в дар науке перед смертью. Команда также отмечает, что использовала в своем эксперименте "свежие тела" на самых ранних стадиях разложения. Далее останки были подвержены воздействию непогоды и насекомых.

Во время эксперимента тела разместили на трех разных фермах:

в полузасушливой, холодной степи Колорадо;

еще две в регионах с умеренным климатом на юго-востоке Техаса и Теннесси.

Разместив тела на трех разных фермах, ученые наблюдали за их разложением в течение 21 дня. Изначально ученые наблюдали довольно случайно движение: споры попадали в ноздрю, либо бактерии оказывались на недавно обнаженной брюшной полости. Однако через некоторое время все изменилось.

Со временем все вновь прибывшие сообщества начинают следовать четкой схеме, где возникает последовательная структура, причем это не зависит от того, где находится тело. По словам авторов исследования, эти процессы привели к появлению целой сети разложителей, в которую входят филогенетические уникальные таксонов, причем они не зависят от сезона, местоположения или климата. Эксперимент показал, что климат и местоположение влияют на скорость разрушения тела, однако с точки зрения того, кто разрушает мертвое тело, эти факторы, вероятно, не имеют большого значения.

В ходе исследования ученые использовали образцы ДНК тел, а также их "некробиомов" и окружающей почвы. В результате команде удалось распознать некую сеть взаимодействий, которая показывает, как организмы перерабатывают наше тело. Исследователи считают, что именно эта пищевая сеть может пролить свет на то, почему одни и те же виды встречаются бок о бок в столь разных обстоятельствах.

Например, известно, что грибы Candida и Yarrowia участвуют в процессе расщепления липидов и белков на более простые соединения — жирные кислоты и аминокислоты. Но эти грибы также встречаются там, где есть бактерия Oblitimonas, питающаяся веществом, которые выделяют эти грибы.

Авторы исследования также пришли к выводу, что ключевые сетевые микробные "уборщики", вероятно, не специфичны для разложения человеческих тел и частично сохраняются или переносятся насекомыми. Например, большинство "ключевых игроков этой команды", как бактерий. Так и грибов, обнаруженных в трупах, переносятся мухами и жуками. Причем эти же насекомые также участвуют в расщеплении тел других животных, например, свиней, крупного рогатого скота, мышей и других. Некоторые из этих видов также были обнаружены при разложении в воде.

Далее ученые использовали машинное обучение и смогли точно предсказать время смерти трупа. Таким образом авторы исследования надеются, что полученные ими результаты могут быть использованы для создания нового инструмента в судебно-медицинской экспертизе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как меняется разложение человеческого тела в морской воде.