Самая значительная из найденных: в Израиле турист обнаружил артефакт времен Первого храма (фото)

В заповеднике Табор, Израиль, турист нашел артефакт возрастом 2800 лет. Сначала он считал, что это обычный камень, однако потом увидел резьбу.

В природном заповеднике Табор в Нижней Галилее, Израиль, турист наткнулся на редкую печать-оберег скарабея времен Первого храма. Находка, о которой объявило Управление древностей Израиля (IAA) намекает на возможное присутствие ассирийских или вавилонских чиновников в этом регионе около 2800 лет назад, в VIII веке до н. э., пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эрез Абрагамов, турист, сначала думал, что нашел простой камень, но присмотревшись внимательнее, заметил на нем резьбу. На скарабее, изготовленном из красновато-коричневого камня сердолика, размером с ноготь, с одной стороны изображен жук, а с другой — выгравированный грифон или крылатый конь. Этот художественный стиль соответствует ассирийской и вавилонской цивилизациям, которые процветали в период Первого храма.

Значение этой находки заключается не только в ее редкости, но и в ее потенциальных последствиях. Скарабеи считались священными для египтян, символизируя обновление и возрождение. Однако их назначение выходило за пределы духовной сферы: они служили административными печатями, особенно для чиновников.

Фото: Israel Antiquities Authority

Печать-жук, найденная в израильской Нижней Галилее, свидетельствует о присутствии ассирийских или вавилонских чиновников в Тель-Рехеше во времена ассирийского господства. Тель-Рехеш ассоциируется с городом Анахарат, упомянутым в Книге Иисуса Навина.

Археолог Ицик Паз, проводивший раскопки в Тель-Рехеше, отметил, что этот скарабей дает уникальное представление об ассирийской администрации в этом регионе и является одной из самых выдающихся из найденных в этой местности печатей. Точная датировка печати может еще больше осветить степень ассирийского присутствия.

Эрез Абрагамов передал редкую находку Управлению древностей Израиля, получив почетную грамоту за свой вклад в сохранение исторических артефактов.

Ранее Фокус писал, что письменность ронго-ронго более древняя, чем считалось ранее. Недавно ученые узнали, что один из этих артефактов предшествует прибытию европейцев на остров, а потому народ рапануйцев стоит в одном ряду с шумерами и египтянами.

А также мы рассказывали о древней бумаге ваши, которую обнаружили внутри статуи Будды. Открытие произошло в храме Мьо-ин в Фукуяме, Япония.