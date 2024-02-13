Бездушные по воле генетики: интересные научные факты о рыжеволосых людях

Рыжие волосы часто выделяются на фоне остальных цветов из-за их редкости. Несмотря на это, наука хорошо изучила их носителей и представила нам множество интересных фактов, стоящих за этим явлением.

Рыжие волосы — один из самых уникальных даров природы, делающий их обладателей частью часто выделяемой группы людей. Этот цвет волос — не просто выделяющая в толпе генетическая особенность; она подкреплена целым рядом научных открытий, которые раскрывают сложность и редкость рыжих локонов, пишет theCHIVE.

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Прежде всего следует отметить, что рыжие волосы, как правило, толще и грубее, чем волосы других цветов. Несмотря на это, у рыжих, как правило, меньше прядей волос — в среднем около 90 000, по сравнению с блондинами, у которых их может быть около 150 000.

Привлекательность рыжих волос отмечается во всем мире, а в некоторых регионах, например на юго-востоке Шотландии, рыжих особенно много. Исследования показали, что 40% жителей юго-восточной Шотландии являются носителями гена рыжеволосости. Этот уникальный вариант гена также объединяет людей на больших собраниях, таких как фестиваль "Дни рыжих" в Нидерландах, где тысячи рыжеволосых празднуют свой особый цвет волос.

Наука, лежащая в основе рыжего цвета волос, очень интересна. Они возникают в результате мутации в гене MC1R, который в норме преобразует феомеланин в эумеланин — пигменты, отвечающие за темные и светлые волосы. Мутация в рыжих волосах позволяет феомеланину оставаться, придавая волосам рыжий пигмент. Для появления рыжих волос оба родителя должны быть носителями этого мутировавшего гена.

Несмотря на проблемы, с которыми могут столкнуться рыжеволосые, включая повышенную вероятность подвергнуться издевательствам, они обладают уникальными чертами характера. Исследования показывают, что рыжеволосые обладают более высокой устойчивостью к боли благодаря тому, что их клетки, вырабатывающие пигмент, обрабатывают болевые сигналы. Кроме того, согласно исследованиям, они способны вырабатывать больше витамина D при меньшем воздействии солнечного света, хотя эта особенность также повышает риск развития рака кожи.

Сочетание рыжих волос и голубых глаз встречается особенно редко: вероятность этого составляет около 0,17%. Рыжеволосые составляют около 2% населения планеты, что лишь подчеркивает редкость этой комбинации. Кроме того, согласно исследованиям, изучавшим взаимосвязь с цветом волос, рыжеволосые женщины могут иметь более высокий риск развития некоторых видов рака и, возможно, более активную сексуальную жизнь.

Несмотря на мифы об обратном, рыжеволосые не вымрут. Ген может передаваться из поколения в поколение, обеспечивая постоянное присутствие рыжих волос в генофонде. Такая устойчивость в сочетании с уникальными характеристиками рыжих волос подчеркивает удивительную природу этого генетического признака. Несмотря на то, что рыжие волосы несут в себе определенные проблемы, их уникальность и красота продолжают завораживать и интриговать, делая их предметом восхищения и научного любопытства.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли ускорить рост волос с помощью стареющих клеток. Клетки, которые перестают делиться, но продолжают существовать, что часто связано со старением и болезнями, теперь демонстрируют многообещающий потенциал для стимулирования роста волос.