Неожиданный катализатор: ученые смогли ускорить рост волос с помощью стареющих клеток

Клетки, которые перестают делиться, но продолжают существовать, что часто связано со старением и болезнями, теперь демонстрируют многообещающий потенциал для стимулирования роста волос.

Related video

Согласно новому исследованию, биология стареющих клеток может стать ключевым ингредиентом для стимулирования роста волос. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (КУИ) открыли потенциально новое направление для лечения выпадения волос, в центре которого находится роль этих до сих пор непонятных клеток, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ученые КУИ исследовали клеточное старение — состояние, когда клетки перестают делиться, но сохраняются в организме. Это явление, являющееся естественной частью старения, ранее связывали с различными заболеваниями, такими как рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Однако новое исследование, проведенное на коже мыши, показало, что эти стареющие клетки могут стимулировать рост волос.

Волосяные фолликулы в коже заполнены клетками-предшественниками, которые обновляются в цикле для создания новых волос. Этот цикл начинается с сигнала, который пробуждает спящие стволовые клетки волос, побуждая их к делению и созданию новых волос. После каждого цикла эти клетки возвращаются в спящее состояние до начала следующего цикла.

Исследователи обнаружили у мышей интригующую особенность: определенные участки кожи с гиперактивными стволовыми клетками демонстрировали ускоренный рост волос. Эти пятна, похожие на волосатые родимые пятна темного цвета у людей, известные как невусы, имели значительное количество стареющих клеток, но продолжали обильно производить волосы.

Копнув глубже, команда обнаружила, что стареющие клетки в этих пятнах кожи выделяли большое количество сигнальной молекулы под названием остеопонтин. Стволовые клетки волос обладают рецепторной молекулой CD44, которая реагирует на остеопонтин. Когда остеопонтин взаимодействует с CD44, стволовые клетки становятся активными и производят волосы. Напротив, у мышей, у которых в результате генетических изменений были удалены гены, продуцирующие остеопонтин или CD44, рост волос замедлился.

Максим Пликус, один из ведущих авторов исследования, объяснил результаты: "Стареющие клетки, которые обычно считаются вредными, производят остеопонтин, который заставляет спящие волосяные фолликулы активизироваться и выращивать волосы. Наше исследование показывает, что клеточное старение имеет свои преимущества".

Расширяя свои исследования, ученые также проанализировали невусы человека и подтвердили роль остеопонтина в стимулировании роста волос у людей.

Эти результаты могут привести к созданию инновационных методов лечения выпадения волос, использующих врожденные характеристики стареющих клеток. "Наше исследование показывает положительную связь между стареющими клетками и стволовыми клетками волосяного фолликула, — заявил ведущий автор исследования Сяоцзе Ванг, — По мере накопления новых знаний мы сможем разработать новые методы лечения, направленные на сенесцентные клетки, для широкого спектра регенеративных заболеваний, включая выпадение волос".

Команда КУИ планирует глубже изучить другие молекулярные механизмы, участвующие в росте волос. "Помимо остеопонтина и CD44, мы исследуем другие молекулы в кожных невусах, которые могут вызывать рост волос, — добавил Пликус, — Мы ожидаем, что наши продолжающиеся исследования позволят выявить более мощные активаторы".

Ранее Фокус писал о причинах и методах борьбы с мужским облысением. Данные авторитетной Кливлендской клиники свидетельствуют о том, что облысение у мужчин — далеко не редкость.

Также Фокус писал о том, что ИИ обнаружил вещества, потенциально препятствующие старению. Исследователи с помощью компьютерного метода, а именно модели машинного обучения, выявили три природных вещества, которые потенциально могут бороться с процессом старения.