Несподіваний каталізатор: учені змогли прискорити ріст волосся за допомогою клітин, які старіють

Клітини, які перестають ділитися, але продовжують існувати, що часто пов'язано зі старінням і хворобами, тепер демонструють перспективний потенціал для стимулювання росту волосся.

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Згідно з новим дослідженням, біологія клітин, які старіють, може стати ключовим інгредієнтом для стимулювання росту волосся. Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні (КУІ) відкрили потенційно новий напрямок для лікування випадіння волосся, у центрі якого лежить роль цих досі незрозумілих клітин, пише New Atlas.

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Учені КУІ досліджували клітинне старіння — стан, коли клітини перестають ділитися, але зберігаються в організмі. Це явище, що є природною частиною старіння, раніше пов'язували з різними захворюваннями, такими як рак, діабет і хвороба Альцгеймера. Однак нове дослідження, проведене на шкірі миші, показало, що ці клітини, які старіють, можуть стимулювати ріст волосся.

Волосяні фолікули в шкірі заповнені клітинами-попередниками, які оновлюються в циклі для створення нового волосся. Цей цикл починається із сигналу, який пробуджує стовбурові клітини волосся, що сплять, спонукаючи їх до поділу і створення нового волосся. Після кожного циклу ці клітини повертаються в сплячий стан до початку наступного циклу.

Дослідники виявили у мишей цікаву особливість: певні ділянки шкіри з гіперактивними стовбуровими клітинами демонстрували прискорений ріст волосся. Ці плями, схожі на родимі плями темного кольору з волоссям у людей, відомі як невуси, мали значну кількість клітин, що старіють, але продовжували рясно виробляти волосся.

Копнувши глибше, команда виявила, що клітини, які старіють, у цих плямах шкіри виділяли велику кількість сигнальної молекули під назвою остеопонтин. Стовбурові клітини волосся мають рецепторну молекулу CD44, яка реагує на остеопонтин. Коли остеопонтин взаємодіє зі CD44, стовбурові клітини стають активними та виробляють волосся. Навпаки, у мишей, у яких унаслідок генетичних змін було видалено гени, що продукують остеопонтин або CD44, ріст волосся сповільнився.

Максим Плікус, один із провідних авторів дослідження, пояснив результати: "Клітини, які старіють і зазвичай вважаються шкідливими, виробляють остеопонтин, що змушує сонні волосяні фолікули активізуватися та вирощувати волосся. Наше дослідження показує, що клітинне старіння має свої переваги".

Розширюючи свої дослідження, вчені також проаналізували невуси людини та підтвердили роль остеопонтину в стимулюванні росту волосся у людей.

Ці результати можуть призвести до створення інноваційних методів лікування випадіння волосся, що використовують вроджені характеристики клітин, які старіють. "Наше дослідження показує позитивний зв'язок між клітинами, що старіють, і стовбуровими клітинами волосяного фолікула, — заявив провідний автор дослідження Сяоцзе Ванг. — У міру накопичення нових знань ми зможемо розробити нові методи лікування, спрямовані на сенесцентні клітини, для широкого спектра регенеративних захворювань, зокрема для випадіння волосся".

Команда КУІ планує глибше вивчити інші молекулярні механізми, що беруть участь у рості волосся. "Крім остеопонтину і CD44, ми досліджуємо інші молекули в шкірних невусах, які можуть спричиняти ріст волосся, — додав Плікус. — Ми очікуємо, що наші тривалі дослідження дадуть змогу виявити потужніші активатори".

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