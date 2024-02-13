Новый этап в жизни Земли: "непрошеные гости" перевернут вверх дном жизнь в океане

Исследователи обнаружили, что невероятные волны тепла в Северном Ледовитом океане станут более частыми и положат начало новой климатической реальности.

Годами ученые предупреждали о наступлении климатического кризиса, а затем заявили, что планета уже перешагнула в "эру глобального кипения". Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений, как и январь 2024 года — в общей сложности температурные рекорды устанавливаются последние 8 месяцев, пишет SciTechDaily.

С 2007 года условия в Арктике существенно изменились: в период с 2007 по 2023 год в окраинных зонах Северного Ледовитого океана было зафиксировано 11 волн невероятной морской жары, в результате чего средняя температура океана была на 2,5 градуса по Цельсию выше сезонной нормы. Такие волны тепла, как правило, продолжаются 37 дней, а с 2015 года они стали ежегодными "непрошеными гостями".

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Более того, самая мощная за всю историю наблюдений волна тепла наблюдалась в Северном Ледовитом океане в 2020 году — она продлилась невероятные 103 дня. При этом максимальная интенсивность температуры на 4 градуса по Цельсию превысила средний показатель. В новом исследовании ученые из Кластера передового опыта в области климатических исследований CLICCS Гамбургского университета обнаружили, что подобные невероятные волны тепла могут стать более частыми гостями, чем мы думали.

Исследование было проведено под руководством доктора Армине Бархордярина и обнаружило, что столь сильные волны тепла, вероятно, являются результатом высоких антропогенных выбросов парниковых газов. Данные свидетельствуют о том, что вероятность возникновения столь интенсивных волн без влияния антропогенных газов составляет менее 1%.

В ходе исследования ученым также удалось сузить число вероятных климатических сценариев для Арктики: увы, ежегодные волны жары в океане, в ближайшее время, вероятно, станут нормой. В ходе исследования ученые также смогли доказать, что волны тепла на самом деле возникают, когда морской лед тает слишком рано и быстро после зимы. Простыми словами, если таяние происходит раньше, к моменту достижения солнечного максимума в июле в воде уже может накопиться значительное количество тепловой энергии.

Предполагается, что "новая эпоха" для Арктики началась в 2007 году. Именно с этого момента более толстого льда возрастом хотя бы несколько лет начало становиться все меньше, в то время как количество тонкого сезонного льда лишь увеличивалось. Увы, тонки лед менее прочем и тает значительно быстрее, в результате чего океан нагревается быстрее, а волны тепла здесь становятся более интенсивными.

В своей работе Бархордяриан с коллегами использовали спутниковые данные, а также совмещенные климатические модели — это позволило ученым рассмотреть, как мир развивался бы без человеческого влияния. Таким образом ученые пришли к выводу, что именно человечество и антропогенные парниковые выбросы несут ответственность за то, что интенсивные волны жары в арктическом океане вскоре станут обычным делом.

Ранее Фокус писал о том, что температура поверхности моря впервые достигла рекордных 37,8°C.