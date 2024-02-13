Не весь шоколад одинаково полезен для нашего здоровья: ученые рассказали в чем разница

Шоколад является популярным продуктом у миллионов людей, но если выбирать его из-за полезных качеств, большая часть его сортов может оказаться скорее в разряде вредителей.

Хотя современная наука уже не раз выявляла пользу шоколада для нашего здоровья, существует множество нюансов, которые стоит учитывать, прежде чем бросать в свою потребительскую корзину первый попавшийся на глаза сорт. Некоторые виды шоколада могут принести куда больше вреда, чем пользы для нашего организма, пишет National Geographic.

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Какао является спутником человеческой цивилизации еще с древних времен и еще до того, как его начали использовать в изготовлении шоколада, он использовался даже в качестве валюты у цивилизации Майя. И у такой популярности есть свои причины, кроющиеся внутри какао-бобов. В них находится большое количество питательных веществ, способных укрепить наш организм во многих важных областях.

"Исследования какао-бобов не раз показывали, что употребление полезных веществ, таких, как флаванолы, положительно сказываются на здоровье нашего сердца, ограждая его от многих заболеваний", — говорит Говард Сессо, эпидемиолог из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана.

В 2022 году известное исследование, в котором приняли участие 21 000 взрослых, дало нам представление о потенциальной пользе шоколада для сердца. Те, кто ежедневно принимал 500 мг флаванола какао, продемонстрировали более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делал. Но прежде чем вы потянетесь за первой попавшейся шоколадкой, важно знать, что эти преимущества были получены благодаря добавкам, а не самому шоколаду. Это связано с тем, что сахар, содержащийся в шоколадных батончиках, может нивелировать положительный эффект, особенно для тех, кто следит за его потреблением или подвержен риску диабета.

Флаванолы, содержащиеся в какао, фруктах, овощах и чае, могут стать серьезным элементом укрепления мозга, потенциально замедляя снижение когнитивных способностей и улучшая работу мозга за счет улучшения кровотока. Однако для полного понимания этого процесса необходимы дополнительные исследования, считают ученые.

Так все ли шоколады одинаковы? Не совсем. Польза для здоровья зависит от содержания какао — источника тех самых флаванолов. Темный шоколад — лучший выбор, в нем больше какао, чем в молочном или белом шоколаде. Белый шоколад, по сути, совсем не содержит флаванолов, предлагая вместо них лишь сахар, жир и калории.

Но не позволяйте процентам обмануть вас. Если на этикетке написано "80% какао", это еще не значит, что данный шоколад автоматически станет вам полезным. Важен путь, который какао проходит от боба до итогового продукта. Какао-бобы теряют часть своих полезных соединений в процессе ферментации, сушки, обжарки и т. д. Кроме того, многие популярные шоколадные продукты подвергаются сильной обработке, разбавляя все потенциальные полезные свойства сахаром и искусственными добавками.

Из выводов ученых следует, что нам стоит отдавать предпочтение минимально обработанному темному шоколаду с содержанием какао не менее 70%, и тогда мы сможем побаловать себя лакомством, которое также будет более полезным для нашего здоровья. Однако главное — это умеренность. Немногое позволяет сбалансировать удовольствие и хорошее самочувствие и правильно подобранный шоколад является тем самым редким исключением из правил. Поэтому в следующий раз, когда вы будете наслаждаться кусочком шоколадки, знайте, что за его сладостью может скрываться большая польза для здоровья, но только если вы выбираете его с умом.

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