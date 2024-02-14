Над белыми медведями нависла "вечная весна": они едва ли смогут ее пережить

Сегодня животные повергаются наибольшему риску исчезновения — причиной всему изменения климата, продлевающие арктическое лето.

Десятилетиями ученые предупреждали, что на мир надвигается климатический кризис, а после заявили, что он уже здесь: 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений, а мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Этот климатический коллапс также коснулся Арктики и ее обитателей, пишет Daily Mail.

Теперь ученые заявили, что в зоне риска оказались белые медведи — именно они сегодня подвержены наибольшему риску исчезновения из-за изменения климата. Результаты исследования показывают, что чем больше животные проводят времени на суше, тем большей опасности они подвергаются.

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Белые медведи обитают в арктических регионах, например, Канаде, Аляске, России, Гренландии и Норвегии. Большую часть времени они проводят на морском льду, где охотятся на тюленей, отдыхают, размножаются и заботятся о своих детенышах.

В ходе нового исследования ученые пристально наблюдали за двумя десятками животных, которые пробовали разные способы поддержания запасов энергии, в том числе отдых, охоту или поиск пищи. Увы, результаты наблюдений показывают, что почти все животные в исследовании теряли вес — в среднем около 1 кг.

Ранее ученые полагали, что белые медведи смогут адаптироваться к изменениям климата, примерив на себя поведение родственных видов — например, гризли, или же изменят свой рацион. Однако новое исследование показывает, что животные уже опробовали обе стратегии, но, увы, безуспешно. По словам соавтора исследования, директора Медвежьего центра Университета штата Вашингтон, доктора Чарльза Роббинса, увы, ни одна из вышеперечисленных стратегий не позволит медведям существовать на суше дольше определенного времени.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже те животные, которые смогли кормиться в этот период, увы, теряли вес. Причем это происходило с той же скоростью, что и медведи, которые отдыхали.

Отметим, что взрослые самцы, как правило, крупнее гризли, а их вес может достигать 680 кг, в то время как вес гризли обычно не превышает 360 кг. Чтобы сохранить свою массу, белые медведи полагаются на богатый энергией жир тюленей, на которых проще всего охотиться на льду.

В ходе исследования ученые использовали специальные ошейники с трекерами и видеокамерами, чтобы отслеживать поведение животных летом в западном районе Гудзонова пролива в Манитобе в Канаде. Во время своих наблюдений ученые пытались понять, как ведут себя животные и чем питаются в течение длительного периода на суше, когда охота на тюленей является роскошью.

Ученые также взвесили животных до и после начала исследования и измерили их энергетические затраты. По словам ведущего автора исследования, биолога-исследователя дикой природы из Программы исследования белых медведей Геологической службы США Энтони Пагано, они с коллегами обнаружили, что белые медведи сегодня оказались в плачевном состоянии — животные уязвимы перед продолжительным арктическим летом, из-за которого они попросту не могут охотиться.

Команда также заметила, что многие взрослые особи попросту вынуждены ложиться спать, чтобы хоть как-то сохранить энергию. В то же время другие животные находятся в постоянном поиске пищи, поглощая птиц, карибу, ягоды, водоросли и травы. Увы, всего этого недостаточно, чтобы выжить.

Наблюдения показывают, что лишь одному медведю из двух десятков удалось набрать вес за время исследования — ему повезло обнаружить на берегу мертвое тело млекопитающего. Исследование было сосредоточено на самой южной части ареала белого медведя в западной части Гудзонова залива — с 1987 года популяция медведей здесь уже сократилась на 30%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили тайную популяцию белых медведей в необычном месте.