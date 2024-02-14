Неразгаданный язык острова Пасхи: надписи не похожи ни на один язык на Земле

Исследователи пытаются разгадать тайну письма ронго-ронго, который возможно, был создан в полной изоляции от остального мира.

Древнее письмо на деревянной табличке с острова Пасхи является совершенно неизвестной формой письма. Ученые считают, что это может быть язык, зародившийся на острове как независимая система письма, пишет IFLScience.

Радиоуглеродный анализ показал, что некоторые деревянные таблички со странными письменами были созданы жителями острова еще до прибытия европейцев. Что говорит о том, что уникальная письменность была изобретена без влияния иностранных систем письма.

Речь идет о гравюрах, известных как письма ронго-ронго, которые впервые были найдены в 1864 году. На сегодняшний день имеется 27 экземпляров письменности, которые хранятся в разных уголках мира.

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Известно, что к концу 18 века местная культура острова Пасхи была уничтожена вместе с коренным народом вспышками болезней и набегами европейцев, которые открыли остров в 1720-х годах.

Тогда и письменность ронго-ронго прекратила свое существование, а система письма остается нерасшифрованной и по сей день.

Авторы нового исследования описывают надписи на табличках, как "относительно длинные и написанные с помощью изобразительных знаков, часто называемых "глифами".

"Знаки ронго-ронго представляют собой разные изображения, такие как человеческие позы, части тела, животные, растения, инструменты, небесные тела и т. д.", — говорят исследователи.

Когда возникла эта уникальная форма письменность, сказать сложно. Дело в том, что глифы с острова Пасхи не похожи ни на одну известную письменность.

Известно, что две деревянные таблички были сделаны из деревьев, срубленных в первой половину 19 века, когда уже был установлен контакт с внешним миром. Дальнейшее радиоуглеродное датирование было проведено еще на четырех табличках, которые миссионеры вывезли с острова в 1869 году.

Результаты показали, что три резных таблички были сделаны на древесине деревьев, срубленных в 19 веке, а четвертая была срублена еще раньше, между 1493 и 1509 годами. Таким образом, табличка была создана по крайней мере на 200 лет раньше прибытия иностранцев на остров. Это позволяет предположить, что письмо ронго-ронго могло быть действительно создано в полной изоляции.

Интересно, что табличка была сделана из вечно зеленого дерева Подокарп широколистный (Podocarpus latifolia), который не растет на острове Пасхи, но является национальным деревом Южной Африки. По мнению исследователей, начиная с средневековья древесина обычно использовалась для изготовления корабельных мачт и, следовательно, могла быть выброшена на остров Пасхи в виде коряг с затонувшего европейского судна.

Поэтому невозможно точно сказать, сколько времени кусок дерева мог провести в море, прежде чем его прибило к берегу острова и на нем была сделана надпись. Авторы исследования приходят к выводу, что "если исключительный возраст таблички указывает на то, что местное население Рапа-Нуи могло изобрести систему письма без влияния или участия внешних факторов, ронго-ронго может представлять собой одно из немногих независимых изобретений письменности у людей".

Напомним, ученые выяснили, почему некоторые каменные статуи на острове Пасхи носят странные красные шапки. Разместить необычные шапки на вершине некоторых моаи было непростой задачей, поэтому скорее всего они имели важное значение.