Загадки острова Пасхи: почему некоторые каменные статуи носят странные красные шапки

Разместить необычные шапки на вершине некоторых моаи было непростой задачей, поэтому скорее всего они имели важное значение.

Related video

Как известно на острове Пасхи в Тихом океане размещены почти 900 каменных статуй с огромными головами, которые называются моаи. Но на вершине некоторых статуй размещены странные шапки красного цвета. Считается, что они созданы из камней, добытых в другой части острова и к тому же эти головные уборы разметили на головах статуй уже после их создания. Почему эти 12-тонные шапки оказались на вершине 4-метровых статуй? Ученые считают, что они знают ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Остров Пасхи впервые заселили еще в 13 веке жители других тихоокеанских островов. Считается, что в течение следующих 200 лет они создавали на острове сотни статуй, известных как моаи, из вулканического туфа. Это горная порода, созданная во время извержений вулканов.

Разместить необычные шапки на вершине некоторых моаи было непростой задачей, поэтому скорее всего они имели важное значение Фото: IFLS

Сейчас ученые считают, что эти статуи к своему месту расположения местные жители перемещали с помощью веревок. Но место, где были созданы эти статуи находится в 12 км от места, где были созданы необычные красные шапки, покрывающие головы некоторых моаи.

Археологи считают, что эти красные камни, весом в 12 тонн доставляли к статуям в необработанном виде, а затем придавали им нужную форму уже на месте. Ученые выяснили, что местные жители использовали специальные пандусы, по которым с помощью веревок перемещали тяжелые красные шапки на вершину моаи. Исследователи выяснили, что для этого процесса требовалось не менее 15 человек.

Место, где были созданы эти статуи находится в 12 км от места, где были созданы необычные красные шапки, покрывающие головы некоторых моаи Фото: IFLS

Ученые пока не пришли к единому мнению о причинах того, зачем эти красные шапки были размещены на головах некоторых каменных статуй, но одна из главных теорий говорит о том, что таким образом местные жители хотели отличить некоторую группу каменных монолитов от другой. Возможно эти статуи имели более важное значение для них, или олицетворяли какую-то особенную силу, скрытую именно в этих моаи. Ученые пришли к выводу, что разместить необычные шапки на вершине некоторых моаи было непростой задачей, поэтому скорее всего они имели очень большое символическое значение.

Как уже писал Фокус, на острове Пасхи ученые недавно обнаружили новую статую моаи, которая отличается от других. Исследователи полагают, что она может быть не одна.

Также Фокус писал о том, что в самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб. Ученые считают, что возраст этой пещеры во Вьетнаме составляет от 2 до 5 млн лет.

Напоминаем, что ученые раскрыли происхождение загадочного народа пиктов, проживающего когда-то на территории Шотландии, как уже писал Фокус.