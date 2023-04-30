Загадки острова Пасхи: чому деякі кам'яні статуї носять дивні червоні шапки

Розмістити незвичайні шапки на вершині деяких моаї було непростим завданням, тому, швидше за все, вони мали важливе значення.

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Як відомо, на острові Пасхи в Тихому океані розміщено майже 900 кам'яних статуй з величезними головами, які називаються моаї. Але на вершині деяких статуй розміщені дивні шапки червоного кольору. Вважається, що вони створені з каміння, здобутого в іншій частині острова і до того ж ці головні убори розмітили на головах статуй після їх створення. Чому ці 12-тонні шапки опинилися на вершині 4-метрових статуй? Вчені вважають, що вони знають відповідь на це питання, пише IFLScience.

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Острів Пасхи вперше заселили ще у 13 столітті мешканці інших тихоокеанських островів. Вважається, що протягом наступних 200 років вони створювали на острові сотні статуй, відомих як моаї з вулканічного туфу. Це гірська порода, створена під час вивержень вулканів.

Розмістити незвичайні шапки на вершині деяких моаї було непростим завданням, тому швидше за все вони мали важливе значення Фото: IFLS

Наразі вчені вважають, що ці статуї до свого місця розташування місцеві жителі переміщали за допомогою мотузок. Але місце, де були створені ці статуї, знаходиться в 12 км від місця, де були створені незвичайні червоні шапки, що покривають голови деяких моаї.

Археологи вважають, що це червоне каміння, вагою 12 тонн доставляли до статуй у необробленому вигляді, а потім надавали їм потрібну форму вже на місці. Вчені з'ясували, що місцеві жителі використовували спеціальні пандуси, якими за допомогою мотузок переміщали важкі червоні шапки на вершину моаї. Дослідники з'ясували, що для цього процесу було потрібно не менше 15 осіб.

Місце, де були створені ці статуї знаходиться в 12 км від місця, де були створені незвичайні червоні шапки, що покривають голови деяких моаї. Фото: IFLS

Вчені поки не дійшли єдиної думки про причини того, навіщо ці червоні шапки були розміщені на головах деяких кам'яних статуй, але одна з головних теорій свідчить, що таким чином місцеві жителі хотіли відрізнити певну групу кам'яних монолітів від іншої. Можливо, ці статуї мали більш важливе значення для них, або уособлювали якусь особливу силу, приховану саме в цих моаї. Вчені дійшли висновку, що розмістити незвичайні шапки на вершині деяких моаї було непростим завданням, тому вони мали дуже велике символічне значення.

Як уже писав Фокус, на острові Пасхи вчені нещодавно виявили нову статую моаї, яка відрізняється від інших. Дослідники вважають, що вона може бути не одна.

Також Фокус писав про те, що у найбільшій печері на Землі запросто помістився б 40-поверховий хмарочос. Вчені вважають, що вік цієї печери у В'єтнамі становить від 2 до 5 млн. років.

Нагадуємо, що вчені розкрили походження загадкового народу піктів, який колись проживав на території Шотландії, як уже писав Фокус.