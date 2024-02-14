Что-то веселенькое. У обезьян обнаружили чувство юмора: как они шутят (видео)

Исследователи считают, что приматы еще более схожи с людьми, чем мы считали ранее — какую черту обнаружили ученые у обезьян.

Орангутаны, шимпанзе, бонобо и гориллы имеют множество общих черт с людьми, однако теперь ученые считают, что у нас с приматами есть еще нечто общее, о чем ранее не было известно. Новое исследование показало, что обезьяны, так же как и люди, практикуют игривое поддразнивание, пишет IFLScience.

Игривое поддразнивание появляется у человеческих младенцев еще до того, как они учатся говорить и предположительно является важной ступенью к развитию чувства юмора. Предыдущие исследования показали, что такое поведение наблюдается у детей возрастом 8 месяцев. В то же время подобное поведение не требует использования какого-либо языка, а потому потенциально мы можем наблюдать его и у других видов.

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По словам первого автора исследования Изабель Лаумер, обезьяны являются отличными кандидатами для выявления подобного поведения, поскольку они тесно связаны с нами, активно участвуют в социальных играх, демонстрируют смех и относительно тонкое понимание ожиданий других.

В новом исследовании ученые проанализировали кадры социальных взаимодействий между обезьянами, сосредоточившись на движениях тела, мимике и действиях животных. Ученые также пытались понять намерения приматов: направляли ли они свое поведение на одно или несколько других существ, а также ждали ли они какой-либо реакции.

В результате ученые обнаружили, что орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы в действительности дразнили друг друга, что со стороны выглядело как игра. Исследователи полагают, что в большинстве своем такое поведение животных было направлено на то, чтобы вызвать ответную реакцию у окружающих или попытаться привлечь внимание.

По словам старшего автора исследования, профессора Эрики Картмилл, как правило, поддразнивания проявлялись в виде размахивания частями тела или предметами в поле зрения цели, пристального взгляда, подергивании за волосы или других действий. Фактически приматы делали все, чтобы объекту их поддразнивания было слишком сложно устоять.

Команда предполагает, что подшучивания являются важной составляющей чувства юмора и, вероятно, развились в процессе нашей эволюции, чтобы адаптировать наше ремесло. С эволюционной точки зрения наличие игривого поддразнивания у всех четырех человекообразных обезьян и его сходство с игривым поддразниванием и шутками у человеческих младенцев позволяет предположить, что игривое поддразнивание и его когнитивные предпосылки могли присутствовать у нашего последнего общего предка, по крайней мере, 13 миллионов лет назад.

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