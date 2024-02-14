Соль связали с повышением давления: ученые предложили ей простую альтернативу

Соль является неотъемлемым ингредиентом блюд для миллионов людей, а также источником проблем с сердцем, заявили ученые в недавнем исследовании. К счастью, отказываться от соленого привкуса в блюдах не понадобится, уверяют они.

Недавно ученые обнаружили кое-что интересное в соли, точнее в особом ее виде, который называется заменителем. Это не обычная поваренная соль, к которой мы привыкли в повседневной жизни, а смесь, предназначенная для сохранения здоровья нашего сердца. И, согласно последним исследованиям, ее потенциал довольно большой, пишет Medical News Today.

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Многие из нас представить себе не могут привычные нам блюда без добавления в них такого важного ингредиента как соль. Но ученые спешат предупредить нас, что увлечение данной добавкой может поставить под угрозу здоровье нашего сердца и нарушить привычное и нормальное для нас давление. Однако не все так плохо и от соли не придется отказываться навсегда, так как исследователи обнаружили, что замена обычной соли на заменитель может реально снизить риск повышения кровяного давления. Особенно полезно это станет для пожилых людей, которые уже испытывают с ним определенные проблемы.

Само же исследование проводилось в Китае в 48 учреждениях по уходу за пожилыми людьми. Участники в возрасте 71 года, в основном мужчины, отправились в двухлетнее путешествие, подразумевающее отказ от привычной им добавки, чтобы выяснить, как смена соли может повлиять на их здоровье.

У людей, перешедших на заменитель, на 40% снизился риск повышения давления по сравнению с теми, кто придерживался диеты, включающей обычную соли. Среднее артериальное давление также значительно снизилось в группе, принимавшей заменитель, что является весомым аргументом в пользу того, чтобы дать этой альтернативе шанс.

Вы можете задаться вопросом, что же такого особенного в этом заменителе соли? Это смесь, которая содержит меньше натрия (основного компонента соли, который как раз и может повышать кровяное давление) и добавляет немного калия.. Это не только снижает потребление вредного нам натрия, но и повышает содержание калия, который идеально подходит для стабилизации артериального давления.

Высокое кровяное давление — не то, чем нам стоит пренебрегать, когда речь идет о нашем здоровье. Оно связано с такими серьезными диагнозами, как инфаркты, инсульты и проблемы с почками. Однако проблема с солью заключается не только в том, что мы сами посыпаем ею пищу. На самом деле ее источников гораздо больше и она буквально скрыта в обработанных и рафинированных продуктах, что делает ее коварной опасностью, незаметно накапливающей вредные вещества в нашем организме.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление натрия до 2 000 миллиграммов в день — это меньше чайной ложки соли. Но добиться этого в мире, наполненном скрытыми источниками соли, довольно сложно. Именно здесь на помощь могут прийти заменители, которые предлагают более безопасную для сердца альтернативу, не требуя при этом кардинального пересмотра образа жизни.

В свете этих выводов эксперты, такие как Кристин Киркпатрик, дипломированный диетолог из Кливлендской клиники, предлагают нам внимательнее присмотреться к своим нормам употребления соли и к ее альтернативам. Хотя целью является сокращение ее общего потребления, использование заменителя может стать практическим шагом в правильном направлении, не лишая нас вкусовых качеств, к которым мы так привыкли. Также эксперты советуют делать более разумный выбор, например, выбирать менее обработанные продукты и искать другие способы придать блюдам вкус с помощью трав и специй.

Это исследование — напоминание о том, что иногда небольшие изменения могут принести большую пользу здоровью. Так что в следующий раз, когда вы потянетесь за солью, подумайте, не стоит ли поменять ее на другую — это может стать шагом к более здоровому сердцу.

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